都内では11日の記録的な豪雨で、甚大な被害が出ました。品川区では、区の消毒業者を名乗る不審な訪問の情報が数件寄せられています。突風被害のあった静岡・牧之原市でも不審な訪問が相次いで報告されています。催促されても一度立ち止まることが大切です。

■東京都内では1224件の浸水被害

森圭介アナウンサー

「11日、東京都内では記録的な大雨に見舞われました。浸水の被害が出た地域では、雨の被害はもちろん、その後の片づけなどの対応にも追われていました」

「かなり大きな被害が出ました。東京都総合防災部によると18日午後4時時点で、都内では床上浸水が914件、床下浸水が310件、合わせて1224件の被害が報告されています」

「18日も、各地で雨が強く降っています。午後2時過ぎの茨城県・つくば市や埼玉・加須市の映像を見ると、強い雨と風が確認できます。各地でかなり強い雨、そして風も吹いています」

「夜遅くにかけて続く予想の雨ですが、11日の豪雨と同じような気象条件で降っていて、関東では警報級の大雨になる恐れもあり、注意が必要です」

鈴江奈々アナウンサー

「まとまった雨が急激に降るとなると、中小河川では一気に水位も上がりましたし、地下施設に流れ込んで被害を広げるということもありましたので、厳重な警戒が必要ですよね」

森アナウンサー

「都内でもこれまで、こんなに雨が降った、あるいは冠水したのを見たことがないという方が本当に多くいました。『今までうちは大丈夫だったから…』いう常識が利かなくなってきているというのが、最近の雨の被害です」

■品川区の理髪店に…男性が突然訪問

森アナウンサー

「この豪雨で各地で深刻な浸水被害に見舞われた中、詐欺の可能性がある事案が起きていました。18日に現地を取材しました」

「東京・品川区にある理髪店の店主によると、豪雨に見舞われた翌日の朝、ポロシャツに作業着姿の50代〜60代くらいの男性が突然訪問してきたといいます」

トーキョーズバーバーのオーナー・北島将仁さん

「『保健所から来たんだけど、消毒しますか？』って。せかす。『やるかやらないか、どっち？』って言って。その辺がちょっと怪しいから、『消毒？うちは大丈夫です』と言ったら、スッと行っちゃった」

「（詳しい説明は）ないない。『やらない』って言ったら、そのまま（出て行った）。何も名乗らない。保健所から来たって」

■オーナー「払っちゃうかもしれない」

森アナウンサー

「品川区では大雨の被害もあり、建物などの消毒の依頼を区が受け付けていました。この理髪店は消毒の依頼を申請していなかったのに、やってきたということです」

「区から委託された消毒業者は、訪問前に一度連絡をしてから、家に向かうことになっているということです。（理髪店を訪れた）この業者が一体どういうものだったのかは確認は取れていませんが、この店主は断ったということです」

北島さん

「なんともなかったからよかったけど、これで『いいですよ』と言って、いくらですと言われたら、払っちゃうかもしれない。『じゃあお願いします』と言う人は多いんじゃないかな」

忽滑谷こころアナウンサー

「実際に区から委託を受けて消毒をしているという事実があった上で、こうやって来られたら本当なのかなと、ドタバタの中だと思ってしまうかもしれないですよね」

■区が注意喚起「委託する業者は…」

森アナウンサー

「そういう方がいてもおかしくないという状況ではありますが、品川区では大雨の直後、区の消毒業者を名乗る不審な訪問があったという事案が、区に数件寄せられていたということです。13日、SNSで注意喚起しました」

区の公式X

「浸水被害を受けた家屋等の消毒において、『区の消毒業者』を名乗る不審な訪問が発生しています。区が委託する業者は、必ず会社名を名乗り、共通の黄色いビブスを着用しています。不審に感じた場合は、コールセンターまでご連絡ください」

森アナウンサー

「（SNSには）『品川区』と書かれた黄色いビブスの写真も写っています。品川区によると、今のところ金銭をだまし取られるなどの被害は確認されていないということです。心配ですよね」

直川貴博アナウンサー

「自然災害につけ込み、防ぎようがあるのかな？と思ってしまいますね」

森アナウンサー

「実際に同じような浸水被害に遭った品川区周辺の自治体にも聞きました。大田区・目黒区・世田谷区・港区の担当者によると、現状では詐欺や不審な訪問などの報告はないということです」

■突風被害の牧之原市でも不審な訪問

森アナウンサー

「そして今月5日、台風15号の影響で突風が発生して、住宅に被害が出た静岡県の牧之原市ですが、屋根の修理業者をかたる不審な訪問が相次いで報告されているということです」

「個人情報を教えてしまったというケースがあります。『市の委託を受けて来ました』と、屋根の修理業者がやって来る。承諾していないのに、勝手に屋根に上がって、ブルーシートまでかけてしまったというものです」

「この際に金銭の請求はなかったそうですが、『市に報告書を出すため』と言われて、住所や名前などの個人情報を聞いてきたので、そこで伝えたということです。現時点で、金銭をだまし取られるなどの被害は確認されていないということです」

鈴江アナウンサー

「（個人）情報が渡っているとなると、この先何かあるかなという不安がずっと続くでしょうし、こういったことがあるというのは、ちょっと怖いですね」

森アナウンサー

「現時点では被害は具体的には出ていないとはいえ、こういったケースもあるということで、今後も少し不安に思われる方がいるかもしれません。牧之原市では、屋根の修理などは委託している業者はそもそもないそうです」

「悪質な業者かそうでないのかを瞬時に見分けるのは非常に難しいところですが、現時点で分かっているのは、『市の委託を受けた』と言っている、金銭を請求していないものの個人情報を教えてしまったというケースがあるということです」

「もう1つは、屋根の修理業者をかたる人物がいきなり訪問してきたケースです。いきなり、屋根の修理の見積もりを提示してきました。お願いではなく、急に見積もりを提示してきたそうです」

「国民生活センターは、突然家を訪問する業者にはとにかく安易に点検をさせない、すぐには契約をせず見積もりがどういうものかを知るために複数の業者の見積もりを取るなど、十分検討するように注意を呼びかけています」

■不審な訪問、豪雨被害の九州でも

森アナウンサー

「さらに過去にも大きな被害につけ込むという、同じような事案がありました。国民生活センターによると8月、記録的な大雨に見舞われた九州地方で、70代の女性が帰宅したところ、男性に呼び止められました」

「そして『お宅の屋根が気になった。今のうちに工事をしないと、雨漏りをする』と言われて、女性は迷ったそうです。『どうしよう』と言ったら、『今すぐ決めてくれ！』としつこく催促されたということです」

「被害を未然に防ぐためには、その場ですぐに契約せずに一歩立ち止まる。例えば、周りの方やご家族に相談する。さらに、自治体などの注意喚起を改めて確認した方がいいと思います。屋根などは、一日も早く修理したいという方もいるので難しいところですよね」

鈴江アナウンサー

「雨の降る季節はまだ続くので、一刻も早く直したいという気持ちは分かるんですが、まず一歩立ち止まって確認するということが大事ですね」

森アナウンサー

「しっかりとした業者さんはいるということも、こういったケースがあるということも、忘れないでいただきたいと思います」

（9月18日『news every.』より）