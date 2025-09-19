¾®ÃÓ±É»Ò¤¬¡ÈÉ×¤Î¤·¤ó¤É¤¤¥¢¥Ôー¥ëÍÊ¸îÇÉ¡É²¬Â¼Î´»Ë¤Ë³å¡ª¡ÖÉÂ±¡¹Ô¤±¤è¡ª¼«Ê¬¤Ç¡ª¡×¡¡¥¤¥é¤Ã¤È¤·²á¤®¤ë²ÈÄíÌäÂê¤ËÂç¶¦´¶
½÷Í¥¤Î¾®ÃÓ±É»Ò¤¬¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÎÉ×¤Î¡È¤·¤ó¤É¤¤¥¢¥Ôー¥ë¡É¤Ë¥¤¥é¥¤¥é!?¡¡Èà¤é¤ÎºÊ¤¿¤Á¤Ë¶¦´¶¤·¤Þ¤¯¤ê¡¢É×Â¦¤Î¸ª¤ò»ý¤Ä¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î²¬Â¼Î´»Ë¤È¥Ð¥È¥ë¤òËÖÈ¯¤µ¤»¡Ä¡Ä!?
¡ÚTVer¡Û¡ÖÁá¤©¤»～¡ª¡×¡Ö¥Ï¥¡¡©¡×¶¦´¶´Ö°ã¤¤¤Ê¤·!?¡¡¥ì¥¸¤Îº®»¨¡¢¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤Î¥Ü¥¿¥óÏ¢ÂÇ¡¢Å¹¤Î¹ÔÎó¤Ê¤É¡È¥¤¥é¥Á¡É¤Ê´ØÀ¾¿Í¤Î¥¤¥é¤Ã¤È40Ï¢È¯
¾®ÃÓ±É»Ò¤È²¬Â¼Î´»Ë¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤«¤Ä¤ÆÂç¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤á¤Á¤ã¡ß2¥¤¥±¤Æ¤ë¥Ã¡ª¡Ù¤Î¥×¥í¥ì¥¹´ë²è¤Ç¶¦±é¡£¤½¤Î¸å¤Ë¾®ÃÓ¤Ï¡¢¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥éー¡¦ºäÅÄÏË»á¤È·ëº§¡¢º£¤äÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂç½÷Í¥¤À¡£Åö»þ¤ò²û¤«¤·¤ó¤ÀÈà½÷¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤Á¤ÎÃ¶Æá¡¢º£¤Ç¤â¥¢¥ìË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤â¤ó¡£µ»¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È²¬Â¼¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó ©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤½¤ó¤Ê¾®ÃÓ¤È²¬Â¼¤¬¡¢¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Î¥Ð¥È¥ë¤Ë!?¡¡¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î´ØÀ¾¿ÍºÊ¤¿¤Á¤¬¥¤¥é¤Ã¤È¤¹¤ë¡¢É×¤Î¡È¤·¤ó¤É¤¤¥¢¥Ôー¥ë¡É¤Ë´Ø¤¹¤ëVTR¡£¥¢¥Ôー¥ëÆâÍÆ¤Ï¡¢ºÊ¤¬ÂÎÄ´¤Î°¤µ¤òÁÊ¤¨¤ë¤È¡Ö²¶¤âÂÎÄ´°¤¤¤Í¤ó¡×¤ÈÈï¤»¤ë¡¢·àÅª¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ËÂÎ²¹¤ò1»þ´Ö¤Ë1²ó¤¯¤é¤¤Â¬¤ë¡¢37ÅÙ¤Á¤ç¤Ã¤È¤ÎÂÎ²¹¤ÇÂç¤²¤µ¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤À¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó ©ABC¥Æ¥ì¥Ó ©ABC¥Æ¥ì¥Ó
VTR¤ÇÅÜ¤ê¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë´ØÀ¾¿ÍºÊ¤¿¤Á¤Ë¡¢Æ±¤¸Î©¾ì¤Î¾®ÃÓ¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ê¤ë¤ß¤Ï¡¢¡Ö¥³¥ìÃË¤Î¿Í¸À¤¦¤Ê¤¡～¡ª¡×¡Ö¤ï¤«¤ë¡ª¡×¡Ö¥¢¥ìËÜÅö¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¶¦´¶¤·¤Þ¤¯¤ê¡£°ìÊý¤ÇÇÐÍ¥¤Î¸þ°æÍý¤ÈÁá²µ½÷ÂÀ°ì¤Ï¡¢¡Ö¹½¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤ò¸«¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¡×¡Ö¡Ê¼«Ê¬¤â¡Ë¤Á¤ç¤Ã¤È´Å¤¨¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´ØÀ¾¿ÍÉ×¤¿¤Á¤Ë¶¦´¶¡£¸þ°æ¤Ï¿ÀÆàÀî½Ð¿È¡¢Áá²µ½÷¤ÏÊ¡²¬½Ð¿È¤Ê¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÇ§¼±¤ÏÁ´¹ñ¤ÎÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¦ÄÌ¤Ê¤Î¤«¤â!?©ABC¥Æ¥ì¥Ó
Âçºå½Ð¿È¤Ç·ëº§5Ç¯ÌÜ¤Î²¬Â¼¤â¶¦´¶¤¹¤ë¤¬¡¢½÷À¿Ø¤ÎÈà¤Ø¤Î¡ÈÅö¤¿¤ê¤Î¶¯¤µ¡É¤Ï¸þ°æ¤äÁá²µ½÷¤Ø¤È¤ÏÃÊ°ã¤¤¡£¡Ö⼀½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ⾔¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤³¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê¸þ°æ¤ÈÁá²µ½÷¡Ë¤ò¸«¤¿¤é¡Ø¤½¤Ã¤«～¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤±¤É¡¢¤³¤Ã¤Á¡Ê²¬Â¼¡Ë¸«¤¿¤é¥¤¥é¤Ã¤È¤¹¤ë¡×¡Ö¤ï¤«¤ë¡ª¡¡¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ì¤è¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¡ª¡×¤Ê¤É¤È¡¢²¬Â¼¤Ï¾®ÃÓ¤È¤Ê¤ë¤ß¤Ë¸À¤ï¤ìÊüÂê¤À¤Ã¤¿¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Ê¤ó¤«¤ª¤«¤·¤¤¤ä¤Ê¤¤¤«¤¤¡ª¡×¡Ö³°¸«¤ÇÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤«¤Ê¤¤²¬Â¼¤Ë¡¢¾®ÃÓ¤Ï¡ÖÉÂ±¡¹Ô¤±¤è¡ª¡¡¼«Ê¬¤Ç¡ª¡×¤È²ÚÎï¤Ë°ì³å¡ª¡¡¡È¤á¤Á¤ã¥¤¥±¥³¥ó¥Ó¡É¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ëÈ´·²¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÇú¾Ð¤ÇÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó ©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î°ìÏ¢¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¡¢9·î15ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤Ê¤ë¤ß¡¦²¬Â¼¤Î²á¤®¤ëTV¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Æ±ÊüÁ÷²ó¤Ç¤Ï¡¢´Ø⻄½Ð⾝¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾®ÃÓ¡¦¸þ°æ¡¦Áá²µ½÷¤Ø´Ø⻄⼈¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦´ë²è¡Ö¥³¥Æ¥³¥Æ²á¤®¤ë´Ø⻄⼈¤Î⽣ÂÖÄ´ººSP¡×¤ò¼Â»Ü¡£⾮´Ø⻄⼈¤¬⼾ÏÇ¤¦´Ø⻄⼈¤ÎÆÈÆÃÊ¸²½¤ä¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥®¥ã¥°¡¢¡Ö³¹Ãæ¡×¡Ö²ÈÄí¡×¡Ö¾å²¼´Ø·¸¡×¤È¤¤¤¦£³¤Ä¤Î¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ËÊ¬¤±¤¿¡Ö¥¤¥é¥Á¤Ê´ØÀ¾¿Í¤Î¥¤¥é¤Ã¤È40Ï¢È¯¡×¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
