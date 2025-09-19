玉川徹氏、美容室の一部サービスに疑問「すごい苦手なんだけど」 長嶋一茂がきっぱり回答「言えばいい」
ジャーナリストの玉川徹氏（62）が、19日放送のテレビ朝日系『モーニングショー』（月〜金 前8：00）に生出演。美容室の一部サービスの疑問を投げかけた。
【画像】長嶋一茂、収録中に大声を上げて退席「俺は帰る！」スタジオの様子
パネル解説のコーナーで、美容室業界にまつわる経済状況やトレンドが紹介された。シャンプーの話になり、玉川氏が「やっぱり今でもまだ顔に乗っけるんですか？」と、シャンプー時に顔に乗せるタオルについて質問。スタジオの専門家が「乗っけるところが多いですね」と答えると、「あれ、すごい苦手なんだけど…。何でやってんですか？」と話した。
すかさずタレント・スポーツキャスターの長嶋一茂（59）が「しぶきが飛ぶからでしょ。いらないですって言ったら大丈夫ですよ」ときっぱり。玉川氏が「ああ…そうなんですか」と納得しつつも「あれ、くすぐったいよね。鼻のところとかね」と続けると、長嶋は「とればいいじゃないですか」と説明した。
金曜コメンテーターのヴァイオリニストで起業家の廣津留すみれ（32）が「ふと開けたときに気まずいですよね」「まぶしくないですか？」などと質問すると、「いや全然。目をつむっているからさ（笑）」と返答。「そうだけど（笑）」などしばしやり取りが続くと、司会の羽鳥慎一（54）が「というところです」と、次のテーマに移した。
なお玉川氏は、ヘアカットは知人のサービスを利用しているとし、20年くらい美容室に行っていないと説明していた。
