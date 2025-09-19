１９日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」では、いよいよ「アンパンマン」のミュージカルが上演。主演のシュールな姿に一部ネットでは「なんか怖い」などの声が上がった。

この日の「あんぱん」では、たくさんの子供達を迎え、「アンパンマン」のミュージカルが幕を開ける。主人公のアンパンマンを演じたのは浜辺ヒラメ（浜野謙太）。「ひもじい人を助けるために生まれた」と言うと、おじいさんに「さあ、ぼくを食べて下さい」と頭を差し出す。

ここでオープニングミュージックとなり、それが終わるとアンパンマンの頭はなくなっていた。

首から下しかないアンパンマンが「おけがは、なかったですか？」と声をかけ、その姿で歌い、踊るというシュールなシーンがあった。

ネットでもこのアンパンマンの姿は話題となっており「最後はアンパンマン顔がなくってやっぱりなんか怖い」「浜野謙太さんがアンパンマン以上にアンパンマンだった」「浜野謙太さんだから見てられる」「顔がないアンパンマンが歌って踊るのはシュールでした」「顔のないアンパンマンは、確かにちょっと怖かった」などの声が上がっていた。