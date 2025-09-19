10月スタート、伝説の特撮ドラマ『仮面の忍者 赤影』新たに6人の敵キャスト解禁！

漫画家・横山光輝が手がけた忍者漫画『仮面の忍者 赤影』。その原作を実写化した伝説の特撮時代劇『仮面の忍者 赤影』（1967年）は、昭和の子どもたちをクギ付けにした。

この横山光輝の原作漫画を令和に再び実写ドラマ化。三池崇史監督×佐藤大樹（EXILE／FANTASTICS）で新たなヒーロー時代劇として生まれ変わる『仮面の忍者 赤影』が、10月26日（日）からスタートする。

そんな同ドラマのさらなる追加キャストが、このたび解禁となった。

【映像】特報『仮面の忍者 赤影』

時は戦国。天下統一を目指す織田信長の野望の裏には、決して歴史に記されることはない“忍”の存在があった。主君に命をささげた忍たちによる、もうひとつの戦国史――。

信長の天下統一を阻止するべく暗躍する、怪しい宗教“金目教（きんめきょう）”。それを支配する幻妖斎のもと、佐藤演じる赤影たちを苦しめる幹部…それが“霞谷（かすみだに）七人衆”だ。

一騎当千の実力者ぞろいだが、それぞれを圧倒的な個性を放つ実力派俳優が演じることになった。

巨大な蟇（ガマ）を操る蟇法師（がまほうし）役には、“名斬られ役”として知られる本山力。優れた変装術を使う・傀儡甚内（くぐつじんない）役には、若き俊英・細田龍之介。

また、怪力で鋼鉄の身体を持つ・鬼念坊（きねんぼう）を演じるのは、ドラマ・映画・舞台で圧巻の存在感を光らせる勝矢。七人衆イチのスピードを誇り、身軽な戦闘スタイルの・悪童子（あくどうじ）は、ワールドワイドな活動も目立つ元木聖也が演じる。

さらに、下忍を率いる悪しき忍者・朧一貫（おぼろいっかん）役を、劇団EXILEの小野塚勇人が堂々怪演。個性あふれる実力派俳優たちが、敵陣を鮮烈に彩る。

◆“令和のアクションヒロイン”が女性ヴィランに！

そんな“霞谷七人衆”唯一の女性キャラクターで、長い髪を操る術を使う闇姫（やみひめ）を妖しく演じるのが山本千尋だ。

武術太極拳選手として世界ジュニア武術選手権大会で金メダルを2度獲得するなど運動能力にたけ、“令和のアクションヒロイン”として躍動している彼女。

山本は今回『仮面の忍者 赤影』への出演が決定した際の心境を「まずは私の父が喜んでくれたのが印象的でした」とほほ笑む。

三池監督とは初対面となったが、「以前より三池監督の作品はたくさん観させていただいておりますが、照明のこだわりや画のこだわりがとても美しくて大好きなんです。少しでも三池監督が描いている世界観に近づきたいという思いが強まっています」と“三池組”に参加できた喜びを爆発させる。

また、赤影の宿敵として物語のキーパーソンとなる闇姫だが、座長・佐藤の印象を問うと「優しさやひた向きに努力する姿、さらに多方面において柔軟に受け入れられる心の強さと美しさが光っている」と即答。

「見習いたいところがたくさんある座長のもとで、日々課題をいただきながら現場をご一緒させていただけていることにとても感謝しております」と瞳を輝かせた。

変幻自在の見事な忍術アクションに加え、多数の現代劇でも披露する確かな演技力で、今作では“ダークプリンセス”を体現。そんな山本の熱演に注目だ。

山本を加えて6人が解禁となった“霞谷七人衆”。まだ明らかになっていないキャスト、そして金目教をまとめ上げる幻妖斎の正体は誰なのか？ 赤影・青影・白影とどのような忍術バトルを繰り広げるのかにも期待が高まる。

◆佐藤大樹×木村慧人がクランクイン！

忍者群像劇を華やかかつ重厚に彩るキャスト陣が続々解禁となるなか、ついに三池監督のもと主演で赤影役の佐藤、バディを組む青影役のFANTASTICS・木村慧人がクランクインを果たした。

現場の雰囲気を聞くと、佐藤は「京都で全編撮影するっていう、その時点で心躍っていたのですが、実際に現場に入ってみると過酷なこともたくさんありました」と苦労を語りながらも「“三池組”のスタッフさんにたくさん助けられているなという実感があります」とすでに現場が一丸となってこの『赤影』に取り組んでいることを強調する。

「一日が一週間に感じるくらい濃い撮影内容ですし、達成感は今までやってきた主演作の中で一番大きいものになるんじゃないかなという予感がすでにしています」と充実感をみなぎらせる。

「ワンシーンワンシーンに120パーセントで臨みたいし、一切手を抜かずに、絶対にこの作品をいろんな世代の方に受け入れてもらえるものにしたいという気持ちで頑張りたいと思います」と座長として襟を正した。

一方、佐藤が「過去一のハマり役」と絶賛する木村は、「カットがかかったらすごくしゃべってくれるので安心しています」と頼りになる座長・佐藤の存在感に助けられていることも明かす。

「話が進んでいくうちにどんどん変化していく赤影と青影の関係性をきちんとお芝居で表現できれば」と佐藤との演技合戦を楽しみにしながら、アクションにもこだわりたい強い気持ちを吐露。

さらに「食堂が楽しみです。今は大樹くんと二人で食べているんですけど、ここから先どんどん絆を深めて、出演者の方とも一緒に食べたいなと思っています（笑）」とリラックスして撮影を楽しめている様子だ。

「お芝居とアクション、どちらの部分も楽しんでいただけるように、そしてこの作品をたくさんの方に知ってもらえるように頑張ります！」と意気込みを語る。