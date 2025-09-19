ニッピ<7932.T>は３日ぶりに急反発し、年初来高値を更新した。同社は１８日の取引終了後、取得総数１１万株（自己株式を除く発行済み株式総数の３．８２％）、取得価額１０億円を上限とする自社株買いを発表しており、株主還元への姿勢を評価する買いが集まっている。取得期間は１０月１日から２０２６年３月３１日とし、東京証券取引所における市場買い付けで実施。資本効率の向上及び株主還元の充実を図る。



ニッピは同時に、固定資産の減損に伴う特別損失の計上を開示した。コラーゲン・ケーシング事業において、採算の改善が見込めない一部の海外向け特別仕様製品の生産から撤退する。同製品を生産するための設備及び改造費用などの減損を行い、除却損や解体撤去費用なども含め合計４億６１００万円の特別損失を計上する。ただし、現在精査している解体撤去費用の影響で変更する可能性もあるほか、投資有価証券などの資産売却による特別損失の一部補填も検討している。２６年３月期の連結業績予想についても精査中とし、修正が必要な場合は速やかに発表するとした。



出所：MINKABU PRESS