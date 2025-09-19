CL第1節はデビュー3人含む日本人5選手が出場!! 南野拓実と守田英正は1アシスト:第1節3日目
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は18日にリーグフェーズ第1節3日目を行い、全チームが初戦を終えた。
第1節最終日ではモナコのMF南野拓実がクラブ・ブルージュ戦で1アシストを記録。ただ1-4の黒星発進となった。フランクフルトのMF堂安律は欧州CLデビュー戦で84分間プレーし、ガラタサライを5-1で破る勝利に貢献した。
スポルティングのMF守田英正は怪我から復帰し、8月23日のリーグ戦以来となる出場。カイラトから1アシストを記録し、4-1の好スタートを導いた。湘南ベルマーレからコペンハーゲンに加わったDF鈴木淳之介は公式戦5回目のベンチ入りとなったが、加入後初出場はお預けとなった。
なお第1節2日目の17日にはスラビア・プラハDF橋岡大樹が途中出場で大会デビューを飾り、アヤックスのDF板倉滉は先発でデビュー。第1節は海外組日本人選手が5人出場した。
リバプールのMF遠藤航はベンチ入りも出番はなく、負傷離脱中のバイエルンDF伊藤洋輝はメンバー外。トッテナムDF高井幸大はリーグフェーズの登録から外れている。
そのほか第1節3日目の結果は以下の通り。
9月18日(木)
クラブ・ブルージュ 4-1 モナコ
コペンハーゲン 2-2 レバークーゼン
フランクフルト 5-1 ガラタサライ
マンチェスター・C 2-0 ナポリ
ニューカッスル 1-2 バルセロナ
スポルティング 4-1 カイラト
