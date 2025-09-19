外為サマリー：株高を受け一時１４８円１０銭台に上伸 外為サマリー：株高を受け一時１４８円１０銭台に上伸

１９日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４８円０１銭前後と前日の午後５時時点に比べ９０銭程度のドル高・円安となっている。



１８日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４８円００銭前後と前日に比べ１円００銭程度のドル高・円安で取引を終えた。同日発表の米９月フィラデルフィア連銀景気指数や、前週分の米新規失業保険申請件数が米景気の底堅さを示したことから一時１４８円２７銭まで上伸した。



この日は日銀金融政策決定会合の結果発表や植田和男総裁の記者会見、自民党総裁選への出馬を表明している高市早苗前経済安全保障相の記者会見が予定されており、東京市場は模様眺めムードが強いなかでスタートした。ただ、日経平均株価が続伸して始まるとリスク選好的なドル買い・円売りが流入し、ドル円相場は午前９時２０分すぎに１４８円１１銭をつける場面があった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７８７ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００４５ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１７４円４６銭前後と同４０銭程度のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS