モンベル、防水性に優れるロールアップ式のカメラバッグ
ドライ カメラショルダーバッグ L
株式会社モンベルは2025年秋冬シーズンの新商品として、「ドライ カメラバッグ」および「ドライ カメラショルダーバッグ」をリニューアルする。いずれも操作性・防水性の高さを謳うカメラバッグシリーズ。
共通の仕様として、開口部をロールアップ式を採用。そのため浸水しにくくなっているほか、接合部分にはウェルダー加工を施して高い防水性も確保しているという。着脱可能なショルダーベルトと、歩行時の揺れを抑制するウエストベルトが付属する。
ドライ カメラバッグ M
ドライ カメラバッグ
ショルダースタイルの小型カメラバッグ。S、M、Lの3サイズをラインアップ。カラーはブラックとライトグレーの2色。
ドライ カメラバッグ S外寸：15×17.5×10cm 内寸：12×16.5×9cm 重量：196g 収納目安：小型カメラ1台 価格：4,900円
ドライ カメラバッグ M外寸：24×18×12cm 内寸：21×17×11cm 重量：253g 収納目安：標準レンズを装着したフルサイズミラーレスカメラ1台 価格：6,900円
ドライ カメラバッグ L外寸：34×20×12cm 内寸：31×19×11cm 重量：323g 収納目安：望遠レンズや高倍率ズームレンズなどを装着したフルサイズミラーレスカメラ1台 価格：7,900円
ドライ カメラショルダーバッグ
三脚用のホルダーを備えたショルダーバッグ。ショルダーパッドに備えたループで、三脚の重りとして使うこともできるという。M、Lの2サイズを用意。カラーはライトグレーの1色。