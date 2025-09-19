ドライ カメラショルダーバッグ L

株式会社モンベルは2025年秋冬シーズンの新商品として、「ドライ カメラバッグ」および「ドライ カメラショルダーバッグ」をリニューアルする。いずれも操作性・防水性の高さを謳うカメラバッグシリーズ。

共通の仕様として、開口部をロールアップ式を採用。そのため浸水しにくくなっているほか、接合部分にはウェルダー加工を施して高い防水性も確保しているという。着脱可能なショルダーベルトと、歩行時の揺れを抑制するウエストベルトが付属する。

ドライ カメラバッグ M

ドライ カメラバッグ

ショルダースタイルの小型カメラバッグ。S、M、Lの3サイズをラインアップ。カラーはブラックとライトグレーの2色。

ドライ カメラバッグ S

ドライ カメラバッグ M

ドライ カメラバッグ L

ドライ カメラショルダーバッグ

外寸：15×17.5×10cm 内寸：12×16.5×9cm 重量：196g 収納目安：小型カメラ1台 価格：4,900円外寸：24×18×12cm 内寸：21×17×11cm 重量：253g 収納目安：標準レンズを装着したフルサイズミラーレスカメラ1台 価格：6,900円外寸：34×20×12cm 内寸：31×19×11cm 重量：323g 収納目安：望遠レンズや高倍率ズームレンズなどを装着したフルサイズミラーレスカメラ1台 価格：7,900円

三脚用のホルダーを備えたショルダーバッグ。ショルダーパッドに備えたループで、三脚の重りとして使うこともできるという。M、Lの2サイズを用意。カラーはライトグレーの1色。

ドライ カメラショルダーバッグ M

ドライ カメラショルダーバッグ L

外寸：26×28×12cm 内寸：22×26×10cm 重量：570g 収納目安：標準レンズを装着したフルサイズミラーレスカメラ1台、交換レンズ1本 価格：16,900円外寸：26×35×12cm 内寸：22×33×10cm 重量：640g 収納目安：標準レンズを装着したフルサイズミラーレスカメラ1台、交換レンズ2本 価格：17,800円