テクノポップユニット「Perfume」が19日までに公式サイトと公式SNSを更新。メジャーデビュー20周年となる21日に「大切なメッセージ」を発表すると予告しファンから注目を集めている。

公式サイトでは「メジャーデビュー20周年を迎える2025年9月21日(日)に、私たちPerfumeから大切な大切なメッセージがあります」と予告。「読んでくれたら嬉しいなぁ」と呼びかけた。

これを受けネット上では「ワールドツアー発表？」「ドキドキ」「嬉しい報告が良い」「いいニュースでありますように」「どんなお知らせでも大好きな３人が決めた事なら受け止めて応援したい！」「解散しないで」「胸騒ぎがする」「今までこういうのなかったから、ちょっと構えてしまいます」と、さまざまなコメントが寄せられた。

「Perfume」は、あ〜ちゃん(36)、かしゆか(36)、のっち(36)からなるテクノポップユニット。1999年に広島で結成し、2005年にメジャーデビューした。2007年にシングル「ポリリズム」がブレイク。また、世界最大級の音楽フェス「Coachella 2019」や、ヨーロッパ最大の音楽フェス「Primavera Sound 2023」にも出演するなど世界でも注目を集めている。年末からは10月リリースのアルバム「ネビュラロマンス 前篇」を携え全国アリーナツアー「Perfume 10th Tour ZOZ5 “ネビュラロマンス” Episode 1」を実施する。9月には結成25年目、メジャーデビュー20周年となった。