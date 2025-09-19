離婚はしたくないけど…。不倫する男性が持つ「身勝手な考え方」
「離婚はしたくない」と言いながらも平気で不倫する男性は少なくありません。
女性からするととても身勝手なタイプと言えますが、そんな不倫する男性はいったいどんなことを考えているのでしょうか？
不倫は単に生活のスパイス
不倫する男性は単調な毎日に飽々としていて、単にスパイスのようなものを欲しているところがあります。
だからこそ、不倫というスパイスが加わることで生活にメリハリが出て、妻や家族にも優しくできると考えるのです。
男として、人間として、自分の価値を認めてもらいたい
不倫する男性の中には、男として、人間として、自分の価値を認めてくれる人が欲しいという気持ちを持っている人もいます。
要は妻や家族にそれを求めたところで叶わないから、不倫という関係においてそれを求めているのでしょう。
そういう男性は自分の承認欲求やプライドを満たしたいだけなので、不倫相手には与えられることはあっても与えることがないもの。
かなり身勝手な考え方なので、そんな男性と不倫関係になると女性は本当に損するだけです。
今回紹介したように、不倫する男性はかなり自己中で身勝手な考え方をするものなので、そういう男性に引っかからないように警戒していきましょうね。
