「また同じ恋の繰り返し？」いつもの恋愛パターンをやさしく手放す方法
「なぜか毎回同じような恋をしてしまう」「理想の恋が見つからない」などと感じていませんか？恋愛って、つい無意識のうちに同じパターンを繰り返してしまうもの。でも、その中には“気づき”のヒントが必ずあるのです。そこで今回は、そんないつもの恋愛パターンをやさしく手放すための方法を紹介します。
「選び方」より「関わり方」を見直す
いつも似たようなタイプの男性を好きになってしまうと感じても、本当の原因は“相手”ではなく“自分の関わり方”にあるのかもしれません。例えば、本音を言えずに我慢してしまったり、逆に試すような言動をしてしまったりなど。そんな時はどんな男性を選ぶかよりも、自分がどんな関わり方をしているかを見直してみましょう。
「感情の知性」を育てる
最近注目されているのが「感情の知性（EQ）」を育てること。自分の気持ちに気づいて整理できると、相手との関係もぐっとラクになります。過去の恋を振り返って「どんな時にうまくいかなかったか」をやさしく思い出してみると、自分の思考のクセが見えてくることも。友人に率直な意見を聞くのも、気づきを広げる大切なステップです。
“自分らしさ”を大切にした関係づくりを心がける
恋愛が長続きする一番の理由は、安心して素の自分でいられること。相手の男性に合わせすぎず、でも小さな思いやりは忘れないというバランスを少しずつ意識するだけで、恋のリズムは自然と変わっていきます。今の自分の至らなさを責めるのではなく、「次はこうしてみよう」と前向きに工夫していくのです。
いつもの恋愛パターンから抜け出すためには、ちょっとした気づきと、小さな工夫の積み重ねが大事。自分を大切にしながら一歩ずつ進んでいけば、きっと理想に近い恋に出会えるはずですよ。
🌼ぜってー性格悪いよな…。男性から「避けられる女性」の共通点