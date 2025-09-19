ËÌÀî·Ê»Ò¼ç±é¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ù¡¢Åìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×½ÐÉÊ¤¬·èÄê¡ª¡¡¾ìÌÌ¼Ì¿¿8ÅÀ²ò¶Ø
¡¡ËÌÀî·Ê»Ò¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ù¤¬¡¢10·î27Æü¡Á11·î5Æü³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¡Ö¥¬¥é¡¦¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥óÉôÌç¡×¤Ë¸ø¼°½ÐÉÊ¤µ¤ì¡¢Æ±±Ç²èº×¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¾ìÌÌ¼Ì¿¿8ÅÀ¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËÌÀî·Ê»Ò¡õ¿¹ÅÄË¾ÃÒ¤ÎÃë¤ÈÌë¤Î´é¤¬¡ª¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥¹¥ï¥ó¡Ù¡Ê2020¡Ë¤ÇÂè44²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿ÆâÅÄ±Ñ¼£´ÆÆÄ¤¬¸¶°Æ¡¦µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¼Ú¶â¼è¤ê¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Ê¤¬¤éÅìµþ¤ØÆ¨¤²¤Æ¤¤¿Êì¿Æ¤¬¡¢Æó¿Í¤Î»Ò¶¡¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤ÎÇä¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¡¢´í¸±¤ÊÀ¤³¦¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£¼ç¿Í¸ø¡¦±ÊÅç²Æ´õ¤òËÌÀî·Ê»Ò¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡10·î27Æü¡Á11·î5Æü¤ËÆüÈæÃ«¡¦Í³ÚÄ®¡¦´Ý¤ÎÆâ¡¦¶äºÂ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î¹ñºÝ±Ç²èº×¡ÖÂè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¡£ËÜºî¤¬½ÐÉÊ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¬¥é¡¦¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥óÉôÌç¡×¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¹ñºÝ±Ç²èº×¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ä¡¢¹ñºÝÅª¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëµð¾¢¤ÎºÇ¿·ºî¡¢ËÜ¹ñ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¸ä³Ú±Ç²èÅù¤ò¼è¤ê°·¤¦ÉôÌç¤Ç¡¢Âè35²ó¤Ç¤Ï¡Ø¥¤¥Ë¥·¥§¥ê¥óÅç¤ÎÀºÎî¡Ù¡Ê¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥Þ¥¯¥É¥Ê¡¼´ÆÆÄ¡Ë¡¢Âè36²ó¤Ç¤Ï¡Ø°¥¤ì¤Ê¤ë¤â¤Î¤¿¤Á¡Ù¡Ê¥è¥ë¥´¥¹¡¦¥é¥ó¥Æ¥£¥â¥¹´ÆÆÄ¡Ë¡¢¡Ø¼ó¡Ù¡ÊËÌÌîÉð´ÆÆÄ¡Ë¡¢ºòÇ¯¤ÎÂè37²ó¤Ç¤Ï¡Ø¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡Ù¡Ê´ßÁ±¹¬´ÆÆÄ¡Ë¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤«¤éÂ¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎºîÉÊ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆâÅÄ´ÆÆÄºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢2015Ç¯³«ºÅ¤ÎÂè28²ó¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿¡Ø²¼½°¤Î°¦¡Ù°ÊÍè¤Î¸ø¼°¾·ÂÔ¤È¤Ê¤ë¡£Æ±±Ç²èº×¤Ë¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¡ÊÀ¤³¦ºÇÂ®¾å±Ç¡Ë¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ï¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À²Æ´õ¡ÊËÌÀî¡Ë¤ÈÂ¿Ëà·Ã¡Ê¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡Ë¤¬¡¢¹¬¤»¤òµá¤á¤Æ³¹¤ò¶î¤±È´¤±¤ë½Ö´Ö¤òÂª¤¨¤¿¤â¤Î¤«¤é¡¢Ãë¤ÏÊì¿Æ¤È³ÊÆ®²È¡¢Ìë¤Ï¥É¥é¥Ã¥°¤ÎÇä¿Í¤È¤¤¤¦Á´¤¯ÊÌ¤Î´é¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÎÂ¿Ëà·Ã¤Ë¤Ò¤½¤«¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤ë³¤¡Êº´µ×´ÖÂç²ð¡Ë¤ÈÂ¿Ëà·Ã¤Î¤Û¤Î¤Ü¤Î¤È¤·¤¿¥é¡¼¥á¥ó²°¤Ç¤Î°ìËë¤ä¡¢Ìë¤Î³¹¤ò»ÅÀÚ¤ëËãÌôÌ©Çä¤Î¸µÄù¤á¤Î¥µ¥È¥¦¡Ê½ÂÃ«Î¶ÂÀ¡Ë¤È¡¢ËãÌôÌ©Çä¤Î¥Í¥¿¤òÄÉ¤¦¸µ·º»ö¤ÎÃµÄå¡¦´äÁÒ¡Ê½ÂÀîÀ¶É§¡Ë¤¬¡¢¤¿¤À¤Ê¤é¤ÌÊ·°Ïµ¤¤Ç²¿¤«¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤¶¤ï¤Ä¤¤ò³Ð¤¨¤ë¥«¥Ã¥È¤â¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÉÆÈ¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢´ó¤êÅº¤¤¡¢É¬»à¤Ë¤³¤ÎÀ¤³¦¤òÀ¸¤È´¤³¤¦¤È¤¹¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤òÉÁ¤½Ð¤·¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ù¤Ï¡¢11·î28Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ù¤Ï¡¢11·î28Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£