¡¡10·î26Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË24»þ10Ê¬¡Ë¤Ç¼ç±é¤¹¤ëº´Æ£Âç¼ù¡ÊEXILE¡¿FANTASTICS¡Ë¤È¡¢¶¦±é¤ÎÌÚÂ¼·Å¿Í¡ÊFANTASTICS¡Ë¤¬¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Å¨¤Î´´Éô½¸ÃÄ¡¦²âÃ«¡Ê¤«¤¹¤ß¤À¤Ë¡Ë¼·¿Í½°¤ò±é¤¸¤ë¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢»³ËÜÀé¿Ò¡¢ËÜ»³ÎÏ¡¢ºÙÅÄÎ¶Ç·²ð¡¢¾¡Ìð¡¢¸µÌÚÀ»Ìé¡¢¾®ÌîÄÍÍ¦¿Í¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ãÎáÏÂ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ò¥í¥¤¥ó¡ä»³ËÜÀé¿Ò¤¬½÷À¥ô¥£¥é¥ó¤òÂÎ¸½¡ª
¡¡¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù¤Ï¡¢Ì¡²è²È¡¦²£»³¸÷µ±¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¿Íµ¤Ç¦¼ÔÌ¡²è¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢1967Ç¯¤Ë¼Â¼Ì²½¤µ¤ì¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼ÈÖÁÈ¤Î¸µÁÄ¤È¤â¸Æ¤Ù¤ëÅÁÀâ¤ÎÆÃ»£»þÂå·à¡£º£²ó¡¢ºÆ¤Ó¤³¤Î²£»³¤Î¸¶ºîÌ¡²è¤ò»°ÃÓ¿ò»Ë´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ê¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¡£º´Æ£¤¬ÀÖ±Æ¤ò¡¢¤½¤Î¥Ð¥Ç¥£¡¦ÀÄ±Æ¤òÌÚÂ¼¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡»þ¤ÏÀï¹ñ¡£Å·²¼Åý°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ÎÌîË¾¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÎò»Ë¤Ëµ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡ÔÇ¦¡Õ¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ä¡£¼ç·¯¤ËÌ¿¤ò¤µ¤µ¤²¤¿Ç¦¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀï¹ñ»Ë¡½¡£¿®Ä¹¤ÎÅ·²¼Åý°ì¤òÁË»ß¤¹¤ë¤Ù¤¯°ÅÌö¤¹¤ë¡¢²ø¤·¤¤½¡¶µ¡¦¶âÌÜ¶µ¡Ê¤¤ó¤á¤¤ç¤¦¡Ë¡£¤½¤ì¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¸¸ÍÅºØ¤Î¤â¤È¡¢ÀÖ±Æ¤¿¤Á¤ò¶ì¤·¤á¤ë´´Éô¡Ä¤½¤ì¤¬²âÃ«¼·¿Í½°¤À¡£°ìµ³ÅöÀé¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤¾¤í¤¤¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ò°µÅÝÅª¤Ê¸ÄÀ¤òÊü¤Ä¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²âÃ«¼·¿Í½°¤Î¤¦¤Á6¿Í¤Î¥¥ã¥¹¥È¿Ø¡£
¡¡µðÂç¤Êê±¡Ê¥¬¥Þ¡Ë¤òÁà¤ëê±Ë¡»Õ¡Ê¤¬¤Þ¤Û¤¦¤·¡ËÌò¤Ë¤Ï¡¢Ì¾»Â¤é¤ìÌò¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¥Ò¥Ã¥Èºî¡Ø»ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡Ù¡Ø½½°ì¿Í¤ÎÂ±·³¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¤ÎËÜ»³ÎÏ¡£
¡¡Í¥¤ì¤¿ÊÑÁõ½Ñ¤ò»È¤¦ÐúÑ´¿ÓÆâ ¡Ê¤¯¤°¤Ä¤¸¤ó¤Ê¤¤¡ËÌò¤Ë¤ÏºÙÅÄÎ¶Ç·²ð¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²øÎÏ¤Ç¹ÝÅ´¤Î¿ÈÂÎ¤ò»ý¤Ä¡¦µ´Ç°Ë· ¡Ê¤¤Í¤ó¤Ü¤¦¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¾¡Ìð¡£
¡¡¼·¿Í½°¥¤¥Á¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¸Ø¤ê¡¢¿È·Ú¤ÊÀïÆ®¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¡¦°Æ¸»Ò ¡Ê¤¢¤¯¤É¤¦¤¸¡Ë¤Ï¸µÌÚÀ»Ìé¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢²¼Ç¦¤òÎ¨¤¤¤ë°¤·¤Ç¦¼Ô¡¦Û°°ì´Ó ¡Ê¤ª¤Ü¤í¤¤¤Ã¤«¤ó¡ËÌò¤ò·àÃÄEXILE¤Î¾®ÌîÄÍÍ¦¿Í¤¬²ø±é¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê²âÃ«¼·¿Í½°Í£°ì¤Î½÷À¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢Ä¹¤¤È±¤òÁà¤ë½Ñ¤ò»È¤¦¡¦°ÇÉ± ¡Ê¤ä¤ß¤Ò¤á¡Ë¤òÍÅ¤·¤¯±é¤¸¤ë¤Î¤¬»³ËÜÀé¿Ò¡£
¡¡Éð½ÑÂÀ¶Ë·ýÁª¼ê¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Éð½ÑÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò2ÅÙ³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É±¿Æ°Ç½ÎÏ¤Ë¤¿¤±¡¢ÎáÏÂ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤·¤ÆÌöÆ°¤¹¤ë»³ËÜ¤Ï¡¢ËÜºî½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿ºÝ¤Î¿´¶¤ò¡Ö¤Þ¤º¤Ï»ä¤ÎÉã¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£»°ÃÓ´ÆÆÄ¤È¤Ï½éÂÐÌÌ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö°ÊÁ°¤è¤ê»°ÃÓ´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó´Ñ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ÈÌÀ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ä²è¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¯¤ÆÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤â»°ÃÓ´ÆÆÄ¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦´Ñ¤Ë¶á¤Å¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢»°ÃÓÁÈ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤¿´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡ÀÖ±Æ¤Î½ÉÅ¨¤È¤·¤ÆÊª¸ì¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤È¤Ê¤ë°ÇÉ±¤À¤¬¡¢ºÂÄ¹¡¦º´Æ£¤Î°õ¾Ý¤òÌä¤¦¤È¡¢¡ÖÍ¥¤·¤µ¤ä¤Ò¤¿¸þ¤¤ËÅØÎÏ¤¹¤ë»Ñ¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿ÊýÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÀÆð¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¿´¤Î¶¯¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡Ö¸«½¬¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ëºÂÄ¹¤Î¤â¤È¤Ç¡¢Æü¡¹²ÝÂê¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¸½¾ì¤ò¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ·¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿¼ç±é¤ÎÀÖ±ÆÌò¡¦º´Æ£¡¢¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤àÀÄ±ÆÌò¡¦ÌÚÂ¼¤«¤é¡¢´î¤Ó¤È¶½Ê³¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡¡¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÊ¹¤¯¤È¡¢º´Æ£¤Ï¡ÖµþÅÔ¤ÇÁ´ÊÔ»£±Æ¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¿´Ìö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È²á¹ó¤Ê¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ìÏ«¤ò¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¡Ô»°ÃÓÁÈ¡Õ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¹¤Ç¤Ë¸½¾ì¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤Î¡ØÀÖ±Æ¡Ù¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¡£
¡¡¡Ö°ìÆü¤¬°ì½µ´Ö¤Ë´¶¤¸¤ë¤¯¤é¤¤Ç»¤¤»£±ÆÆâÍÆ¤Ç¤¹¤·¡¢Ã£À®´¶¤Ïº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¼ç±éºî¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÂç¤¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦Í½´¶¤¬¤¹¤Ç¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¤ß¤Ê¤®¤é¤»¤ëº´Æ£¡£¡Ö¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Ë120¤ÇÎ×¤ß¤¿¤¤¤·¡¢°ìÀÚ¼ê¤òÈ´¤«¤º¤Ë¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¤Âå¤ÎÊý¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¶ß¤òÀµ¤·¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤¬¡Ö²áµî°ì¤Î¥Ï¥Þ¤êÌò¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ëÌÚÂ¼¤Ï¡¢¡Ö¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤é¤¹¤´¤¯¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ëºÂÄ¹¡¦º´Æ£¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÏÃ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¤É¤ó¤É¤óÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯ÀÖ±Æ¤ÈÀÄ±Æ¤Î´Ø·¸À¤ò¤¤Á¤ó¤È¤ª¼Çµï¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤Èº´Æ£¤È¤Î±éµ»¹çÀï¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤òÅÇÏª¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¿©Æ²¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£º£¤ÏÂç¼ù¤¯¤ó¤ÈÆó¿Í¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¤«¤éÀè¤É¤ó¤É¤óå«¤ò¿¼¤á¤Æ¡¢½Ð±é¼Ô¤ÎÊý¤È¤â°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ»£±Æ¤ò³Ú¤·¤á¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¡Ö¤ª¼Çµï¤È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÉôÊ¬¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ê°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ë¤Æ10·î26Æü¤è¤êËè½µÆüÍË24»þ10Ê¬ÊüÁ÷¡£
¢¨¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê
¡Ú»³ËÜÀé¿Ò¡¢º´Æ£´²ÂÀ¡¢ÌÚÂ¼·Å¿Í¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¢¡»³ËÜÀé¿Ò¡Ê°ÇÉ±Ìò¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½Îò»Ë¤¢¤ë¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù¤Î°ÇÉ±Ìò¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Î¿´¶¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï»ä¤ÎÉã¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤ä¡Ö¤À¤¤¤¸¤ç¡¼¤Ö¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¸ÀÍÕ¤È¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬Á¯ÌÀ¤Ëµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤ì¤À¤±¤½¤Î»þÂå¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤È¤¤é¤á¤¤òÍ¿¤¨¤¿ºîÉÊ¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Èµ¤¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¸å¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¡ËÜÀ¶»°¤µ¤ó¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡ØRED SHADO ÀÖ±Æ¡Ù¤Î¸½¾ì¤Ç»Ö¶¯¤¯»£±Æ¤ËÄ©¤àÊ¡ËÜ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç»ä¤â¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¡¢ÂÀ¿Á¤Ç»£±Æ¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶³´¿¼¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Å¨Ìò¤Ç°Ìò¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌòÊÁ¤È¤ÏÈ¿¤·¤Æ»ä¤Î¿´¤ÏÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤³¤Î¤¦¤¨¤Ê¤¤³Ú¤·¤µ¤â´¶¤¸¤Ä¤Ä¡¢¤â¤Ã¤ÈÉÔµ¤Ì£¤ËÉÝ¤¯¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ä¡¢¤â¤Ã¤È¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê»Ñ¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ëÂæËÜ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½»°ÃÓ¿ò»Ë´ÆÆÄ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ä¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡º£ºî¤Î°áÁõ¹ç¤ï¤»¤Ç½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë»°ÃÓ´ÆÆÄ¤¬¡Ö±Æ¤òºî¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Í¡£¸«¤¨¤ë¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¤«¡¢ËÜÅö¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤³¤Ë¥¹¥¥¡¼¥Ã¤È¸÷¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÅÐ¾ì¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤Í¡¢°ÇÉ±¤Î¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÁ°¤è¤ê»°ÃÓ´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó´Ñ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ÈÌÀ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ä²è¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¯¤ÆÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é¤ª²ñ¤¤¤·¤ÆºÇ½é¤Î²ñÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿´ÆÆÄ¤Ë¡¢½éÂÐÌÌ¤«¤é¿´¤òÏÉÄÏ¤ß¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½¾ì¤Ç¤â²è¤Îºî¤êÊý¡¢±é¼Ô¤Ø¤«¤±¤ë¸ÀÍÕ°ì¤Ä°ì¤Ä¤«¤é»°ÃÓ´ÆÆÄ¤¬³Ú¤·¤ó¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤³¤È¤¬Âè°ì¤ËÅÁ¤ï¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¾¯¤·¤Ç¤â»°ÃÓ´ÆÆÄ¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦´Ñ¤Ë¶á¤Å¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜºî¤òÄÌ¤·¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤´ÆÆÄ¤Ë½Ð²ñ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¡¢¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤È¹¬¤»¤ò¤â¤Ã¤ÆÆü¡¹»£±Æ¤ËÄ©¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¼ç±é¤Îº´Æ£Âç¼ù¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤Ï¡©
¡¡Â¿¤¯¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤¹¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÈÇÐÍ¥¡¢¤É¤Á¤é¤Ç¤â³èÌö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢º¬¤Ã¤«¤é¤Î¤ª¿ÍÊÁ¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ä¤Ò¤¿¸þ¤¤ËÅØÎÏ¤¹¤ë»Ñ¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿ÊýÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÀÆð¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¿´¤Î¶¯¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤¤¤¦¥ì¥Ã¥É¡¢Êª¸ì¤Ç¤¤¤¦¼ç¿Í¸ø¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÁÇÅ¨¤ÊÊý¤Ç¤¹¡£¸«½¬¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ëºÂÄ¹¤Î¤â¤È¤Ç¡¢Æü¡¹²ÝÂê¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¸½¾ì¤ò¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡º´Æ£Âç¼ù¡ÊÀÖ±ÆÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¨¡¨¡¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¡¢¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¡Ô»°ÃÓÁÈ¡Õ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤Ç¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¶õµ¤´¶¤¬¤È¤Æ¤â¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤ËÁá¤¯¤Ê¤¸¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¤ä¤Ã¤Ñ¤êµþÅÔ¤ÇÁ´ÊÔ»£±Æ¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¿´Ìö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È²á¹ó¤Ê¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ô»°ÃÓÁÈ¡Õ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ÀÄ±Æ¤ò±é¤¸¤ëÌÚÂ¼·Å¿Í¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡²áµî°ì¤Î¥Ï¥Þ¤êÌò¤À¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¤â¤·ÀÖ±Æ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤ËÀÄ±Æ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤ÎËÍ¤é¤Î´Ø·¸À¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤¬ÀÖ±Æ¤ÈÀÄ±Æ¤Î´Ø·¸À¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤½¤Î´Ø·¸À¤¬¤Ç¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÍ¤é¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÀÖ±Æ¡¦ÀÄ±Æ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤³¤ì¤«¤éÂ³¤¯»£±Æ¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤È¤Ë¤«¤¯Æü¡¹³§¤µ¤ó¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤ò²á¤´¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë°ìÆü¤¬°ì½µ´Ö¤Ë´¶¤¸¤ë¤¯¤é¤¤Ç»¤¤»£±ÆÆâÍÆ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤òÁ´Éô»£¤ê½ª¤¨¤¿¤È¤¤ËÆÀ¤é¤ì¤ëÃ£À®´¶¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¼ç±éºî¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÂç¤¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦Í½´¶¤¬¤¹¤Ç¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Ë 120¡ó¤ÇÎ×¤ß¤¿¤¤¤·¡¢°ìÀÚ¼ê¤òÈ´¤«¤º¤Ë¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¤Âå¤ÎÊý¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÌÚÂ¼·Å¿Í¡ÊÀÄ±ÆÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¨¡¨¡¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¡¢¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÊ¿Æü¤À¤±¥é¥ó¥Á¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¿©Æ²¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤ÏÂç¼ù¤¯¤ó¤ÈÆó¿Í¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¤«¤éÀè¤É¤ó¤É¤óå«¤ò¿¼¤á¤Æ¡¢½Ð±é¼Ô¤ÎÊý¤È¤â°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ÀÖ±ÆÌò¤Îº´Æ£Âç¼ù¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¤Þ¤º¡¢¡ÖÀÖ±ÆÌò»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Ê¡ª¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ì½ï¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÀÖ±Æ¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë½Ö´Ö¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£±éµ»Ãæ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ç¡¢¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤é¤¹¤´¤¯¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤³¤ì¤«¤éÂ³¤¯»£±Æ¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ÏÃ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¤É¤ó¤É¤óÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯ÀÖ±Æ¤ÈÀÄ±Æ¤Î´Ø·¸À¤ò¤¤Á¤ó¤È¤ª¼Çµï¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²ø½Ã¤Î½Ð¸½¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤ª¼Çµï¤È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÉôÊ¬¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
