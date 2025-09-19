人気俳優たちが激変！ 実写映画『ウィンドブレイカー』インスタグラム始動 オフショット第1弾公開
水上恒司が主演する映画『WIND BREAKER／ウィンドブレーカー』の公式インスタグラムとTikTokが本日スタート。記念すべき第1回目の投稿として、キャストたちが集合したオフショットがインスタグラムで公開された。
【写真】実写版＜防風鈴＞6人のキャラビジュアルをチェック！
本作は、累計発行部数800万部を突破した不良漫画を実写映画化。監督は『ブルーピリオド』『サヨナラまでの30分』など、新たな青春映画を生み出してきた萩原健太郎、脚本は『ハケンアニメ！』で日本アカデミー賞最優秀脚本賞を受賞した政池洋佑が務める。
9月19日、本作の公式インスタグラムとTikTokがスタート。主要キャストの発表の度に、Xで多数トレンド入りを果たすなど常に話題を呼んでいる本作だが、公式インスタグラムで記念すべき1回目の投稿としてアップされたのは、主人公・桜遥役の水上恒司、情報収集が得意な楡井秋彦役の木戸大聖、右目の眼帯が印象的な蘇枋隼飛役の綱啓永、風鈴高校のてっぺん・梅宮一を崇拝する杉下京太郎役のJUNON（BE：FIRST）、風鈴高校四天王の1人・柊登馬役にNHK連続テレビ小説『あんぱん』の中沢元紀といった主要キャストたちの撮影現場での記念写真。
本作は、2025年2月から4月にかけて沖縄県でのオールロケを敢行。この写真は、主人公・桜たち＜防風鈴＝ウィンドブレイカー＞が守ろうとする、物語の舞台となる「東風商店街」のオープンセットで撮影された。
黒と白髪のツートンカラーにオッドアイで変顔を決める水上、金髪にサングラス姿の木戸、アイパッチを身につけた綱、黒髪ロングヘアのJUNON、短髪をカーキ色に染めた中沢と、普段の姿とは打って変わった劇中衣装やヘアメイクはそのままに、商店街の店の前で笑顔でポーズを決める姿を収録。仲むつまじい様子がありありと伝わってくる1枚となっている。
なお、公式インスタグラムでは、キャスト陣にインスタントカメラを渡し、キャスト本人や時にスタッフを交えて、撮影期間に自分たちで自由に写真撮影を実施。こちらの写真は綱のカメラで撮られたもので、綱本人も「クランクインの日にカメラを貰ったけど、みんなまだ距離が縮まってなかったので、正直、お互いそんなに写真を撮ってなかったんですよ。でも撮りたいなって。多分ここに写っている5人が全員それを思ってて。スタッフさんが言ってくれたんですかね、撮りな、みたいな。そのことをきっかけに、みんなが今だ！って思ったんでしょうね。僕らの仲がキュッと縮まった瞬間ですね」と当時を振り返っている。
今後も撮影期間にキャストたち自身のカメラで撮られた写真の数々や、写真に対する撮影キャスト本人のコメントをあわせて更新される予定。公式TikTokでも、キャストたちのオフショットを始めとする貴重な写真や映像が多数投稿される予定となっている。
映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』は、12月5日より公開。
