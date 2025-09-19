◆米大リーグ ブルワーズ―エンゼルス（１８日・米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

エンゼルスの菊池雄星投手が１８日（日本時間１９日）、敵地・ブルワーズ戦に先発し、５回２／３を投げて、５安打２失点の内容で今季７勝目はお預けとなった。菊池は１点リードの６回２死一、二塁の場面で、勝利投手の権利を持って降板したが、直後に２番手右腕フェルミンが適時打を許して同点に追いつかれ、菊池の白星は消えた。

チームは現在６連敗中。すでに１１年連続でポストシーズンに進めないことは決まっているが、菊池は自身の今季７勝目を狙って先発登板。初回は１死から四球でランナーを許したが、後続を中飛、二ゴロで打ち取って無失点スタート。３回まで毎回ランナーを背負ったが、要所を締めて得点を与えていなかった。だが両軍無得点の４回には２死三塁からダービンの三遊間への深いゴロが適時内野安打となり、先制を許した。それでも直後の５回の攻撃ではレンヒーフォの逆転２ランが飛び出し、菊池を援護した。

前回１２日（日本時間１３日）の敵地・マリナーズ戦では６回４安打１失点３奪三振でクオリティースタート（６回を３失点以内）を達成したが、味方の援護に恵まれず、７勝目はならなかった。今季は３１試合に登板し、６勝１１敗、防御率４・０８をマークしていた。