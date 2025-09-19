ドジャースのクレイトン・カーショー投手（３７）の今季限りでの引退に日本でも残念がる声が広がった。

ドジャースは１８日（日本時間１９日）、カーショーが今季限りで現役を引退することを発表。カーショーも本拠でのジャイアンツ戦の前に記者会見を行い、ドジャース一筋１８年、通算２２２勝の左腕がユニホームを脱ぐことになったことに涙を見せた。

日本でもＸ（旧ツイッター）で「カーショー引退」がトレンドランク上位に浮上。ネット上では「覚悟してたけどやっぱり寂しいな」「絶対このレジェンドをワールドチャンピオンで送り出そう」「今年は調子が良かったからもっと見たかった」「まだ現役で投げれるぐらいにえぐいけどな…」「長い間ドジャース一筋で、まさに球団の象徴でしたね」「レジェンドが最後まで主力級の成績を残して去っていくの一番カッコいい」「最後まで応援する！」「お疲れ様と言うしかない」「今までドジャースを支えてくれてありがとうございます」「坂本勇人と同い年だよな彼」「まだまだバリバリやれてるのに」「ありがとう、カーショー親分」「明日最後の登板。しっかり目にやきつけんといかん」「早すぎるってぇ！！」などレジェンドの決意を惜しむ声が数多く上がっていた。