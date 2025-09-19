太陽光パネルや高い断熱性能を備えた住宅のメリットを動画で紹介！東京都「ハローキティと発見！燃費のいい家の秘密」公開
東京都がサンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とコラボした、「燃費のいい家」に関する動画を公開。
「ハローキティ」と一緒に「燃費のいい家の秘密」を探すなかで、環境性能の高い住宅について学べる内容です！
東京都「ハローキティと発見！燃費のいい家の秘密」動画公開
動画配信開始日：2025年9月18日（木）
公開場所：東京都環境局のYouTubeアカウント、特設サイト「HELLO! 燃費のいい家 ここちよい暮らし」で公開
※YouTubeでの広告配信も順次開始
2050年ゼロエミッション東京の実現に向け、住宅におけるエネルギーの高効率化や再生可能エネルギーの利用等を進めている東京都。
2025年度からは「建築物環境報告書制度」がスタートしています！
環境にやさしいだけでなく、光熱費を削減でき、一年中快適に暮らせる環境性能の高い住宅への関心を、より一層高めてもらう活動に取り組み中です☆
その一環として、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とコラボレーション。
環境性能の高い住宅を初めて知る人も、楽しく見られる「ハローキティ」の動画が制作されました。
第1弾の動画では、「ハローキティ」と一緒に「燃費のいい家の秘密」を探すなかで、太陽光パネルや高い断熱性能を備えた住宅のメリットを知ることができます！
動画は、東京都環境局のYouTubeにて公開し、YouTubeでの広告配信も順次スタート。
今後、予定されている、第2弾の動画制作・公開も注目です。
環境性能の高い住宅での生活は「ここちよい暮らし」の実現へとつながります☆
「ハローキティ」の愛らしい動きを楽しみながら、燃費のいい家でのここちよい暮らしを一緒にイメージすることができる動画です。
太陽光パネルや高い断熱性能を備えた住宅のメリットを「ハローキティ」と一緒に学べる動画が公開スタート。
2025年9月18日に動画が公開された、東京都「ハローキティと発見！燃費のいい家の秘密」の紹介でした☆
© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L656668
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
