佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の19日の天気をお伝えします。



18日に日本付近に台風が3つ発生しました。 同じ日に3つの台風が発生するのは非常に稀（まれ）です。



「3つの台風の進路」

日本の南西、南、南東にそれぞれ台風に伴うまとまった雲があります。一番西側の台風17号は20日にも熱帯低気圧に変わる見込みで、日本への直接の影響はありません。18号と19号はどちらも予報円は日本にかかっていませんが、18号の中心が予報円の北側を通った場合、週明けに先島諸島で雨や風が強まることがあります。19号はまだ少し先の予想ですので、この先、変わる可能性もありますが、すぐに日本へ影響することはないでしょう。



「天気の予想」

雲が多い時間もありますが、日差しが届くでしょう。最近は天気の急変が続いていましたが、19日は大きな崩れはなく、安定した天気になりそうです。



「天気図」

19日は九州付近で前線の活動が弱まり、晴れ間がありそうです。一方、20日には別の低気圧や前線が西側から接近します。この影響で、週末は20日を中心に広い範囲でまた、傘の出番となりそうです。



「気温はどうなのか？」

18日よりも、やや高いところが多いでしょう。18日は最高気温が30℃に届かなかった福岡市や久留米市、佐賀市は、19日は31℃の予想です。大牟田市も31℃、北九州市、飯塚市、宗像市、行橋市は29℃の予想です。



「なのか間予報」

週末は土曜日を中心に広い範囲で雨が降るでしょう。 日曜日は天気が回復し、お出かけ日和になりそうです。来週は朝と夜の暑さが和らぎます。日中はまだ真夏日が続くため、１日の中の気温差が大きくなりそうです。



「週末のお出かけ情報」

土曜日と日曜日は北九州市最大の夏祭り「わっしょい百万夏まつり」が開催されます。例年8月に行われていましたが、ことしは猛暑を避けるためにこの時期の開催となりました。土曜日は本降りの雨が降る見込みですので、傘を持ってお出かけください。パレードや百万踊りが行われる日曜日はよく晴れるでしょう。