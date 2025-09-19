ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん！

今回は「すみっコぐらし」デザインの「名札ココ裏毛スウェットシャツ」を紹介します☆

ベルメゾン「すみっコぐらし」名札ココ裏毛スウェットシャツ

価格：2,190円（税込）

カラー：全2種（コーラルピンク、サックス）

サイズ：100、110、120、130、140

仕様：前：プリント、左胸にフェルトワッペン

販売店舗：ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

「すみっコ」たちのイラストと、優しいカラーで毎日着たくなる長袖スウェットシャツが登場！

今っぽさのあるゆったりシルエットがおしゃれな一着です。

コーラルピンク

コーラルピンクの長袖スウェットシャツでは、「すみっコ」たちと「えびふらいのしっぽ」が猫に変身！

左胸に付いている、ハリで生地を傷めにくい名札付けワッペンもハート型でキュートです。

普段に出番の多い裏毛素材のスウェットシャツです。

内側に名前が記入しやすいネームタグがついています！

身生地は綿100％の裏毛素材。

程よい厚みで、ロングシーズン活躍してくれます。

着心地にゆとりがあるから、インに重ね着しても大丈夫！

今っぽいシルエットで、子どもも満足してくれること間違いなしの1着です☆

サックス

サックスは「とかげ」と「とかげのおかあさん」の癒されるイラストをプリント！

マフラーや帽子など冬の温かい装いに、ほっこりとした気分になれます。

左胸のワッペンの星型もデザインのポイントになっています。

明るいカラーとフロントのプリントに気分がアップする、「すみっコぐらし」のスウェットシャツ！

「すみっコぐらし」名札ココ裏毛スウェットシャツは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です。

