ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん！
今回は「すみっコぐらし」デザインの「名札ココ裏毛スウェットシャツ」を紹介します☆
ベルメゾン「すみっコぐらし」名札ココ裏毛スウェットシャツ
価格：2,190円（税込）
カラー：全2種（コーラルピンク、サックス）
サイズ：100、110、120、130、140
仕様：前：プリント、左胸にフェルトワッペン
販売店舗：ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」
「すみっコ」たちのイラストと、優しいカラーで毎日着たくなる長袖スウェットシャツが登場！
今っぽさのあるゆったりシルエットがおしゃれな一着です。
コーラルピンク
コーラルピンクの長袖スウェットシャツでは、「すみっコ」たちと「えびふらいのしっぽ」が猫に変身！
左胸に付いている、ハリで生地を傷めにくい名札付けワッペンもハート型でキュートです。
普段に出番の多い裏毛素材のスウェットシャツです。
内側に名前が記入しやすいネームタグがついています！
身生地は綿100％の裏毛素材。
程よい厚みで、ロングシーズン活躍してくれます。
着心地にゆとりがあるから、インに重ね着しても大丈夫！
今っぽいシルエットで、子どもも満足してくれること間違いなしの1着です☆
サックス
サックスは「とかげ」と「とかげのおかあさん」の癒されるイラストをプリント！
マフラーや帽子など冬の温かい装いに、ほっこりとした気分になれます。
左胸のワッペンの星型もデザインのポイントになっています。
明るいカラーとフロントのプリントに気分がアップする、「すみっコぐらし」のスウェットシャツ！
「すみっコぐらし」名札ココ裏毛スウェットシャツは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です。
