◇インターリーグ ブルワーズ ― エンゼルス（2025年9月18日 ミルウォーキー）

エンゼルスの菊池雄星投手（34）が18日（日本時間19日）、敵地でのブルワーズ戦に先発。5回2/3を5安打3四球2三振2失点で7勝目はならなかった。

ナ・リーグ最高勝率を誇り、既にポストシーズン出場を決めている中地区首位のブルワーズに対し、菊池は3回まで2安打2四球ながら無失点。0―0の4回、1死後に5番・ボーンに右翼線へポトリと落ちる不運な二塁打を許し、2死三塁から7番・ダービンの三遊間へのゴロが適時内野安打となって先制された。

4回まで相手先発プリースターにパーフェクトに抑えられていたエンゼルスは5回、先頭の4番・アデルが四球で出塁。5番・レンヒーフォが右中間へ9号2ランを運んで逆転した。菊池は6回、4番・イエリチに左前打、ボーンに四球の1死一、二塁で6番・コリンズを一邪飛。球数が92球に達して降板したが、2番手・ファーミンがダービンに中前適時打を浴びて2―2と追いつかれた。

菊池は8月9日のタイガース戦で6勝目を挙げて以来、勝ち星に恵まれず4連敗中。今月6日のアスレチックス戦で日本人4人目となるメジャー通算1000奪三振を達成したものの、今季ワーストの2回7失点で11敗目を喫した。前回先発の12日のマリナーズ戦では6回1失点と好投。3年連続で規定投球回をクリアしていた。