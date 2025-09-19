ÎÓË§Àµ»á¤ÎÃÏ¸µ´Ø·¸¼Ô¡ÖÄ¹½£¤Ç£¹¿ÍÌÜ¤ÎºËÁê¤Ë¡×¡Ä¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª½ÐÇÏÉ½ÌÀ¼õ¤±¡¢´üÂÔ¹â¤Þ¤ë
¡¡ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡Ê½°±¡»³¸ý£³¶è¡Ë¤¬¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê£²£²Æü¹ð¼¨¡¢£±£°·î£´ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤òÀµ¼°¤ËÉ½ÌÀ¤·¤¿£±£¸Æü¡¢ÃÏ¸µ¡¦»³¸ý¸©²¼´Ø»Ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤é¤«¤é¤Ï¡Ö»³¸ý¸©¤Ç£¹¿ÍÌÜ¤Î¼óÁê¤Ë¡×¤È´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»Ô¤Ç¤Ï£²£´Æü¤ËÁí·èµ¯Âç²ñ¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎÓ»á¤ÎÁíºÛÁª½ÐÇÏ¤ÏºòÇ¯¤ÎÁ°²ó¤ËÂ³¤£³²óÌÜ¡£²¼´Ø»Ô¤Î»öÌ³½ê¤Ç¤Ï¡¢¸å±ç²ñ´´Éô¤éÌó£µ£°¿Í¤¬µ¼Ô²ñ¸«¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¡£
¡¡¶¿ÅÄÍ´°ìÏº¡¦²¼´Ø¸å±ç²ñÉû²ñÄ¹¤Ï¡ÖÂç¿Ã·Ð¸³¤âËÉÙ¤Ç¼ÂÀÓ¤È°ÂÄê´¶¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¹ñ¤Î¤«¤¸¼è¤ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÀ¯¼£²È¤À¡×¤È¶¯Ä´¡£¡Ö£´°Ì¤À¤Ã¤¿Á°²ó¤è¤ê¤¤¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ¸µ¤«¤éÀ¹¤ê¾å¤²¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢²ñÄ¹Âå¹Ô¤Î±öËþµ×Íº¸©µÄ¡Ê²¼´Ø»Ô¶è¡Ë¤Ï¡Öº£¤Î»þÂå¡¢Ä¹½££¹¿ÍÌÜ¤ÎºËÁê¤È¤·¤ÆÎÓÀèÀ¸¤Î¡Ø½ÐÈÖ¡Ù¤¬É¬Í×¤À¡£¸ÅÎ¤¤Î¸Ø¤ê¤È¤·¤Æ²¡¤·½Ð¤·¡¢Áí·èµ¯Âç²ñ¤ËÇ®¤¤¿´¤ò·ë½¸¤·¤è¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÎÓ»á¤Î¿Ø±Ä¤Ï¸©Æâ¤òÃæ¿´¤ËÅÞ°÷¤é¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿ÅÅÏÃºîÀï¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¸©Æâ¤ÎÅÞ»ÙÉô¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ»Ù»ý³ÈÂç¤ò¿Þ¤ëÊý¿Ë¤À¡£ÎÓ»á¤Ï´±Ë¼Ä¹´±¤Î¿¦Ì³¾å¡¢Áí·èµ¯Âç²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥ê¥â¡¼¥È¤Ç½ÐÀÊ¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸©Æâ¤«¤é¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÁ´¹ñºÇÂ¿¤Î£¸¿Í¤Î¼óÁê¤¬ÃÂÀ¸¡£ÎÓ»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÅÞÁíºÛ¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ£¹¿ÍÌÜ¤Î¼óÁê¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£