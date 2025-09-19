大阪の公園沿いカフェ2店舗でハロウィンイベントが開催！メニュー＆店舗ラッピングがオバケづくしでかわいい

ハロウィンまで約1カ月半。そろそろハロウィン限定メニューが気になりますよね。

大阪の緑豊かな公園沿いにあるカフェ「Standard Café & Gallery（スタンダード カフェ アンド ギャラリー）」では、ハロウィンイベント“HAPPY HALLOWEEN PARTY”がスタート。

10月31日（金）まで、店内外のハロウィンラッピングや限定メニューなどが楽しめますよ。

大阪の公園沿いにある「Standard Café & Gallery」



大阪市・靭（うつぼ）公園沿いにある「Standard Café & Gallery」は、内装プロデュースを手がけるリノベーション会社が運営する、おしゃれなカフェ＆ギャラリーです。



2024年7月には、豊中市の緑地公園駅から歩いてすぐの場所に2号店がオープン。

1号店、2号店ともに“居心地いい空間”がコンセプトの店内で、スペシャルティコーヒーやオリジナルフードが楽しめますよ。

秋のお楽しみ“HAPPY HALLOWEEN PARTY”が開催


靱公園店 ファサード 　


緑地公園店 ファサード

毎年恒例のハロウィンイベントでは、1号店＆2号店の外観がハロウィンラッピングに。



今年は“ジャック・オー・ランタン”が印象的なデザインです。







店内のテーブルやカウンターも、ジャック・オー・ランタンやオバケづくしのハロウィン仕様になっていますよ。

気分を盛りあげるハロウィン限定メニュー



オバケモチーフのハロウィン期間限定メニューも勢ぞろい。

「BOO!ブルーベリースムージー」（税込950円）はブルーベリーのスムージーに、たっぷりホイップ＆チョコソースをトッピング。

カップ横から覗く、ゴーストのデコレーションにも注目です。

「ゴースト・ドーナッツ」（税込980円）はドーナツにさつまいもアイスをトッピングして、求肥かぶせてゴーストに。

「ほうじ茶ラテ“ジャック”」（税込710円）はジャック・オー・ランタンのラテアートがハロウィン気分を盛りあげます。

インスタフォローでお菓子をゲットしちゃお



さらにハロウィンイベント期間中、公式Instagramアカウントをフォローすると、お菓子がプレゼントされるそう。



店舗クルーさんにフォロー後の画面を提示して、お菓子をゲットしてみてはいかがでしょう。

■Standard Café & Gallery靭公園店
住所：大阪府大阪市西区靭本町1-16-8 1F
営業時間：7:00〜20:00
定休日：なし

■Standard Café & Gallery緑地公園店
住所：大阪府豊中市寺内2-13-5 1F
営業時間：7:00〜20:00
定休日：なし

Instagram：＠standard_cafe_and_gallery





参照元：株式会社Standard プレスリリース