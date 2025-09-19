大阪の公園沿いカフェ2店舗でハロウィンイベントが開催！メニュー＆店舗ラッピングがオバケづくしでかわいい
ハロウィンまで約1カ月半。そろそろハロウィン限定メニューが気になりますよね。
大阪の緑豊かな公園沿いにあるカフェ「Standard Café & Gallery（スタンダード カフェ アンド ギャラリー）」では、ハロウィンイベント“HAPPY HALLOWEEN PARTY”がスタート。
10月31日（金）まで、店内外のハロウィンラッピングや限定メニューなどが楽しめますよ。
大阪の公園沿いにある「Standard Café & Gallery」
大阪市・靭（うつぼ）公園沿いにある「Standard Café & Gallery」は、内装プロデュースを手がけるリノベーション会社が運営する、おしゃれなカフェ＆ギャラリーです。
2024年7月には、豊中市の緑地公園駅から歩いてすぐの場所に2号店がオープン。
1号店、2号店ともに“居心地いい空間”がコンセプトの店内で、スペシャルティコーヒーやオリジナルフードが楽しめますよ。
秋のお楽しみ“HAPPY HALLOWEEN PARTY”が開催
靱公園店 ファサード
緑地公園店 ファサード
毎年恒例のハロウィンイベントでは、1号店＆2号店の外観がハロウィンラッピングに。
今年は“ジャック・オー・ランタン”が印象的なデザインです。
店内のテーブルやカウンターも、ジャック・オー・ランタンやオバケづくしのハロウィン仕様になっていますよ。
気分を盛りあげるハロウィン限定メニュー
オバケモチーフのハロウィン期間限定メニューも勢ぞろい。
「BOO!ブルーベリースムージー」（税込950円）はブルーベリーのスムージーに、たっぷりホイップ＆チョコソースをトッピング。
カップ横から覗く、ゴーストのデコレーションにも注目です。
「ゴースト・ドーナッツ」（税込980円）はドーナツにさつまいもアイスをトッピングして、求肥かぶせてゴーストに。
「ほうじ茶ラテ“ジャック”」（税込710円）はジャック・オー・ランタンのラテアートがハロウィン気分を盛りあげます。
インスタフォローでお菓子をゲットしちゃお
さらにハロウィンイベント期間中、公式Instagramアカウントをフォローすると、お菓子がプレゼントされるそう。
店舗クルーさんにフォロー後の画面を提示して、お菓子をゲットしてみてはいかがでしょう。
■Standard Café & Gallery靭公園店
住所：大阪府大阪市西区靭本町1-16-8 1F
営業時間：7:00〜20:00
定休日：なし
■Standard Café & Gallery緑地公園店
住所：大阪府豊中市寺内2-13-5 1F
営業時間：7:00〜20:00
定休日：なし
Instagram：＠standard_cafe_and_gallery
参照元：株式会社Standard プレスリリース
