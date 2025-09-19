ホテルグランヴィア大阪の秋アフタヌーンティーセット。栗とかぼちゃ2種のモンブラン、アップルパイ、ショコラマロンパフェなど
◆ホテルグランヴィア大阪の秋アフタヌーンティーセット。栗とかぼちゃ2種のモンブラン、アップルパイ、ショコラマロンパフェなど
ホテルグランヴィア大阪の「ティーラウンジ」より、2025年10月1日（水）から11月30日（日）まで秋のアフタヌーンティーをお届け。11月は、秋の美味を楽しむアフタヌーンティーセット「秋の味覚」が登場する。
栗・かぼちゃ・リンゴなどをアレンジしたスイーツ＆セイボリーに、味も見た目も楽しめるパフェまで用意され、まるでご褒美のようなラインナップに。秋の実りを詰め込んだこだわりのアフタヌーンティーをご堪能あれ。
アーティスティックなパフェや栗・かぼちゃの2種のモンブランなどが揃う秋のアフタヌーンティー
11月限定で登場するのは、アフタヌーンティーセット「秋の味覚」。人気のモンブランは、栗とかぼちゃの2種類を用意。ナッツやキャラメル、バニラなどをアクセントに味わいの違いが楽しめる。そして、風味豊かなリンゴをサクッと軽いパイ生地で包む「アップルパイ」もラインナップし、小ぶりながらもこだわりの詰まったスイーツ3品が提供される。また、上品で美しい「ショコラマロンパフェ」も。カカオの風味引き立つチョコアイスサンドと、プチチョコシュー、グラスの中の地球を模ったチョコムースなどをあしらったアーティスティックなパフェは、特におすすめなので注目してみて。
セイボリーでは「茶美豚とポルチー二茸のバーガー」、「栗のムースとカカオのテュイル」など、秋の素材を使用した、フレンチシェフこだわりのメニューを。また、紅茶マイスターが独自でブレンドするウエルカムドリンクのアイスティーは、スイーツとセイボリーの味わいをさらに引き立ててくれるので、ともに楽しもう。
10月はハロウィンの装飾がかわいらしいアフタヌーンティーセット「Happy Halloween」が提供されるので、そちらもお楽しみに。
10月はハロウィン、11月は秋の味覚をテーマにした「季節のスイーツプレート」
「ティーラウンジ」では、アフタヌーンティーセットで提供されるプチスイーツ3種が単品で楽しめる「季節のスイーツプレート」も用意。ドリンクはロンネフェルト社製紅茶などから好きなものを1杯選べる。くつろぎのスイーツタイムをぜひどうぞ。
◆アフタヌーンティーの会場は？
大阪駅直結のティーラウンジで楽しむアフタヌーンティーやブランドティー
大阪駅直結でアクセスできるホテルグランヴィア大阪の「ティーラウンジ」でまったりと。人気のアフタヌーンティーほか、パティシエ特製のケーキ、ドイツ・ロンネフェルト社の紅茶、四季折々のオリジナルブレンドコーヒーなども用意。上質で落ち着く空間なので、待ち合わせやショッピングの合間の休憩にもいかが。
◆19階 なにわ食彩「しずく」
1日10食限定！「和食レストラン」より登場する「和のスイーツ八寸〜秋もなか〜」にもご注目
19階のなにわ食彩「しずく」では、秋の味覚を和のスタイルで楽しめるアフタヌーンティーセットとして「和のスイーツ八寸〜秋もなか〜」を販売。
旬の食材を使用した前菜が楽しめる季節の盛り合わせから始まり、造里、松茸と舞茸の土瓶蒸し、ちらし寿司と、ランチとしても満足できる彩り豊かな和食メニューがずらりと並ぶ。スイーツは、かぼちゃ餡・栗もんぶらん・抹茶ティラミスの「みに最中三種」や、焼き芋と紅茶ゼリーのミニパフェなど、あっさり優しい甘味を和のテイストで堪能しよう。
季節感あふれる和のアフタヌーンティーで、贅沢なひとときを。
