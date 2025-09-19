フェアモント東京の「ゴシックハロウィン アフタヌーンティー」。紫、深紅、漆黒カラーの幻想的なスイーツ＆セイボリーが登場
フェアモント東京のロビーラウンジ「Vue Mer」にて2025年10月1日（水）から31日（金）まで、紫、深紅、漆黒のカラーが幻想的なハロウィンムードを演出する「ゴシックハロウィン アフタヌーンティー」が登場。ハロウィン仕様のマスコット「セリーンJr.」が付いたプランもあるので注目してみて。
また、2025年9月1日（月）から秋の味覚を詰め込んだ2種の「オータム アフタヌーンティー」も登場するのでお楽しみに。
甘美で幻想的な「ゴシックハロウィン アフタヌーンティー」
まずは、グラスに浮かぶガラスのようなレモングラスの氷が魅惑的なウエルカムドリンク「ローズヒップ＆ハイビスカスティー」からアフタヌーンティーがスタート。
上段・中段に並ぶスイーツには、シャインマスカットのゼリーボールがきらめいて美しい「クリスタルゼリーボールとカシスのモアルー」や、軽やかな竹炭のメレンゲに栗と黒ごまのクリームを重ねた「栗と黒ゴマのモン・ノワール」などエレガントでフォトジェニックなスイーツが揃うほか、みずみずしいナガノパープルや洋ナシなどのフレッシュフルーツも並び、季節感あふれる贅沢なラインナップに。
セイボリーには、トランペット茸を添えた「和牛のローストサンドウィッチ」や、旬のいちじくがアクセントの「鶏肉のパテ・アンクルート」など、秋の恵みを取り入れた品々を用意。
トロリーサービスで提供される焼き菓子では、栗の風味とラズベリーの甘酸っぱさが絶妙な「モンブランとラズベリーのタルト」をはじめ、かぼちゃの優しい甘みが広がる「かぼちゃのカヌレ」、黒と紫のマーブルが印象的な「竹炭のラズベリーフィナンシェ」など、多彩なメニューをお届けする。
さらに、季節限定の特別なドリンクとして、メイプルラテ、ほうじ茶ラテ、パンプキンスパイスラテも登場するので、アフタヌーンティーと合わせて楽しんで。
◆こちらも注目！
日本の秋を表現した“和”の「オータム アフタヌーンティー」
ロビーラウンジ「Vue Mer」では、いちじく、シャインマスカット、かぼちゃ、栗など旬食材を使用した「和」と「フレンチ」のエッセンスが織りなす、2種類の「オータム アフタヌーンティー」も用意。
2025年9月1日（月）から10月31日（金）の間は、ランチタイムの新たな選択枠としても注目を集め、日本の繊細な感性を表現した「和」のアフタヌーンティーを提供。
旬の栗ときのこを添え、甘みや香りでうまみを引き立たせた「和牛のたたき」のほか、いちじくを甘酢で漬け込んだレリッシュと、ウイスキー香る特製ダレで仕上げられた風味豊かな「平飼い鶏のつくね」、西京味噌を添えた「帆立のグリル」など、秋の風情を感じる奥深い味わいのセイボリーがずらりと並ぶ。また、季節の移ろいを映し出す「キンモクセイの琥珀糖」、「シャインマスカット大福」、「栗のもなか」などの和菓子も。なかでも、栗とシャインマスカットを使用した焼きたてのフェアモント東京オリジナルどら焼きは、この秋だけの特別メニューなので、じっくりと堪能してみて。
秋の恵みを贅沢に味わう“フレンチ”の「オータム アフタヌーンティー」
2025年9月1日（月）から30日（火）までは「フレンチ」のアフタヌーンティーをお届け。
メニューには、シャインマスカット、洋ナシ、いちじく、かぼちゃ、柿、栗など秋ならではの食材を使用したアイテムが盛りだくさん。かぼちゃの優しい甘みを感じる「かぼちゃのルリジューズ」や「シャインマスカットのタルト」、さまざまな味わいと食感が重なり合う「バニラとミルクチョコレートの洋梨ミルフィーユ」 など、繊細な味わいが楽しめるスイーツが勢揃いする。また秋の訪れを告げる栗を練り込んだスコーンも見逃せない。
トロリーサービスの焼き菓子は、味噌フィナンシェや洋ナシとラズベリーをふんだんに使用したフルーツタルトなどからお好きなものをどうぞ。
セイボリーは、自家製ピクルスの酸味といちじくの甘みがマッチした「パテ・アンクルート」や、キャビアの塩味とぶどうの爽やかさが調和する「帆立のマリネ」など、フレンチの技法が随所に息づくこだわりの逸品が揃うので、秋のおいしさをたっぷりと味わおう。
◆アフタヌーンティーの会場は？
優雅な時が流れるラウンジ空間で、フレンチと和が溶け合う特別な体験を
東京湾を一望するロビーラウンジ「Vue Mer」。屋外テラスを備えた開放的な空間の中、シグネチャーのアフタヌーンティーをはじめ、窓の向こうに広がる東京湾の風景と味わいの共演を堪能できる。日常を離れ、上質な一日を演出してくれる憩いの場。
