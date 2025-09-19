名古屋ホテルの新作秋アフタヌーンティー6選！お月見スイーツやモンブランが主役のアフタヌーンティーも
◆名古屋ホテルの新作秋アフタヌーンティー6選！お月見スイーツやモンブランが主役のアフタヌーンティーも
画像：オールデイダイニング「インプレイス3-3」／ヒルトン名古屋
名古屋市内のホテルでは、秋の訪れを華やかに迎える、新作アフタヌーンティーが続々と登場中！ ヒルトン名古屋のフレンチシックなアフタヌーンティーや、TIAD, オートグラフ コレクションの和モダンな世界、天空のホテルで味わう秋色スイーツまで。栗やぶどう、かぼちゃ、柿など、秋の恵みが詰まった6つの新作アフタヌーンティーをご紹介。名古屋で大切な人と、心ほどける午後を楽しんで。
ヒルトン名古屋（伏見）／ときめきあふれるフレンチシックな秋アフタヌーンティー
伏見駅から徒歩3分、ヒルトン名古屋の開放感あるロビーラウンジで楽しむのは、秋色に染まる「フレンチシック・パティスリー」。
伝統的なフランス菓子に、旬の素材を巧みに組み合わせたスイーツが並び、ピスタチオミルフィーユや柚子香るルリジューズ、モンブランの重なりに心が弾む。セイボリーには、フォアグラや白舞茸など秋の恵みがふんだんに使われていて満足感もたっぷり。紅茶はイギリスの名門「NEWBY」から17種、ポットサービスでゆっくり楽しめる。
美しい吹き抜けの空間で、秋の午後にふさわしい上質なティータイムを。
オータムアフタヌーンティー「フレンチシック・パティスリー」+カフェフリー
店舗名：オールデイダイニング「インプレイス3-3」／ヒルトン名古屋
住所：愛知県名古屋市中区栄1-3-3 ヒルトン名古屋 1F
提供期間：〜2025/11/5（水）
予約可能人数：1人〜8人
料金：5,000円
※税・サ込
TIAD, オートグラフ コレクション（矢場町）／和×秋の味覚で魅せる、大人のモダンアフタヌーンティー
矢場町駅すぐ、「TIAD, オートグラフ コレクション」のアフタヌーンティーは、秋の恵みを和のエッセンスで彩った上品な世界。
ゆり根や八丁味噌、きなこなど、和素材を生かしたスイーツがずらりと並び、さらに、栗きんとんや、かぼちゃプリンのまろやかな甘さに心がほぐれる。セイボリーには出汁巻きたまごサンドや、柿と生ハムのピンチョスなど、1つひとつのメニューに繊細な工夫が光る。
モダンで落ち着いた空間で、大人の秋時間を静かに深めて。
TIAD 和 モダンアフタヌーンティー〜秋の味覚〜
店舗名：The Lounge／TIAD, オートグラフ コレクション
提供期間：2025/9/1（月）〜10/31（金）
住所：愛知県名古屋市中区栄5-15-19
予約可能人数：1人〜4人
料金：6,500円
※税・サ込
ストリングスホテル名古屋（ささしまライブ）／満月もうさぎも。秋の夜空ときめくお月見アフタヌーンティー
ささしまライブ駅から徒歩すぐ、「ストリングスホテル名古屋」のラグジュアリーな空間で楽しむのは、お月見をテーマにした秋限定のアフタヌーンティー。
うさぎ型の最中や2色団子、柚子ムースなど、見た目もキュートなスイーツがずらり。紫芋や栗、カシスなど、秋の味覚もしっかり味わえるのがうれしい。セイボリーには茸や甘栗、イチジクなど、素材の組み合わせにもセンスが光る。
紅茶「マリアージュフレール」の1杯付き＆カフェフリーで、満ちる月のように心まで満たされる午後を。
【お月見アフタヌーンティー】芋栗など秋の味覚を堪能+マリアージュフレール1杯+フリードリンク
店舗名：ニューヨークラウンジ／ストリングスホテル名古屋
住所：愛知県名古屋市中村区平池町4-60-7 ストリングスホテル名古屋
提供期間：2025/9/13（土）〜10/15（水）
予約可能人数：1人〜4人
料金：5,500円
※税・サ込
名古屋観光ホテル（伏見）／ぶどうづくしの優美なティータイム。光あふれるホテルラウンジで
伏見駅から徒歩2分、老舗ホテル「名古屋観光ホテル」のラウンジで開催されるのは、ぶどうが主役の秋アフタヌーンティー。
シャインマスカットのタルトやパフェ、巨峰のジュレなど、フレッシュな果実と洗練されたスイーツのバランスが絶妙。パテやカッペリーニを使ったセイボリーも贅沢に提供される。
紅茶はドイツの「ロンネフェルト」からセレクト。ソフトピーチやアップルクランブルなど、香り豊かな茶葉とともに、秋を五感で味わうひとときを過ごして。
【9月・10月】ぶどうアフタヌーンティー+コーヒー・ティーフリー
店舗名：ラウンジ ジャルダン／名古屋観光ホテル
住所：愛知県名古屋市中区錦一丁目19-30
提供期間：2025/9/1（月）〜10/9（木）
予約可能人数：1人〜4人
料金：6,785円
※税・サ込
名古屋プリンスホテル スカイタワー（ささしまライブ）／地上140mで楽しむ、モンブランが主役の秋メニュー
ささしまライブ駅直結、名古屋の街並みを一望できる「名古屋プリンスホテル スカイタワー」で楽しむのは、“モンブラン”を主役にしたアフタヌーンティー。
紫芋と塩アイスを合わせた和モンブランのほか、マロンタルトやパンナコッタ、みたらし団子まで、バリエーション豊かなスイーツが並ぶ。セイボリーには、さつまいもやかぼちゃのタルト、柿のマリネなど、秋素材を取り入れた品々が登場。
ドリンクは「ロンネフェルト」や「マイティーリーフ」の紅茶とコーヒーがフリーで、絶景とともに優雅な時間を。
実りの秋を味わう 秋色アフタヌーンティー（カフェフリー）
店舗名：Sky Dining 天空／名古屋プリンスホテル スカイタワー
住所：愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート31F
提供期間：2025/9/12（金）〜11/6（木）
予約可能人数：2人〜12人
料金：5,200円
※税・サ込
THE GATEHOUSE（名古屋駅）／ぶどうや柿のスイーツがずらり。駅直結ホテルで過ごす秋の午後
名古屋駅直結の「THE GATEHOUSE」では、秋の味覚をぎゅっと詰め込んだ「Harvest Afternoon Tea」が登場。
ぶどうジュレや柿とベルガモットのショートケーキ、加賀棒焙じ茶ムースに焼き芋マカロンなど、季節の素材が多彩な表情で現れる。セイボリーは、サーモンクリームチーズバーガーや季節のスープといったホテル仕立てのラインナップ。
選べるドリンク1杯付きだから、午後の予定に合わせてふらりと立ち寄るのにもぴったり。名古屋の眺望を楽しみながら、大人のティータイムを楽しんで。
【Harvest Afternoon Tea】ぶどうジュレ、モンブランなど+選べるカフェ1杯
店舗名：THE GATEHOUSE／名古屋JRゲートタワーホテル 15階
住所：愛知県名古屋市中村区名駅1-1-13 名古屋JRゲートタワーホテル 15F
提供期間：2025/9/1（月）〜11/16（日）
予約可能人数：2人〜10人
料金：4,300円
※税・サ込
