科学の最前線で活躍する研究者は、子供時代にどのような環境で育ったのか。影響を受けた親の言葉は――？ 2025年に英国・動物行動研究協会から、最も栄誉ある国際賞をアジア人としてはじめて受賞することが決まった動物学者であり、話題のベストセラー、『僕には鳥の言葉がわかる』の著者でもある鈴木俊貴さんに話を聞いた。

■言葉を交わす生き物は人間だけじゃない

落ち葉の積もった地面をサクサクと踏みしめ、森の奥へ進んでいく。背の高い木々に葉は茂っておらず、見通しはいい。けれど目をこらしても、お目当ての姿を見つけることができない。

「いませんね……」

「いや、いますよ。ほら、聞こえた」

森を案内してくれる動物言語学者の鈴木俊貴さんにそう言われ、あわてて耳をすます。

「ピーツピ」

シジュウカラの鳴き声が、遠くで小さく響いた。取材班にはただの鳴き声にしか聞こえないが、鳥の言葉がわかる鈴木さんは違う。「ピーツピ」という鳴き声でシジュウカラは、「警戒しろ」と仲間に伝えているそうだ。

「ピーツピ」

我々から逃げようとしたのかふたたび鳴き声が聞こえ、シジュウカラが小さな姿を現し、そして消えた。

■「ヂヂヂヂ」の意味は「集まれ」

4月中旬、長野県。新幹線の軽井沢駅前は、アウトレットモールを訪れた家族連れでにぎわっていた。そこからクルマで10分ほど走って山の中に入ると、駅前の喧噪(けんそう)とは打って変わって、静けさに包まれた「国設軽井沢野鳥の森」へたどり着く。標高1000〜1100mほどに位置する広大な森は環境省によって鳥獣保護区に指定されており、さまざまな野鳥が生息するバードウオッチングの人気スポットとして知られている。鳥だけでなく、ツキノワグマやカモシカが現れることもあるそうだ。

20年前に大学の卒業研究で訪れて以来、この場所は鈴木さんの主要な研究の場であり続けてきた。長いときは1年のうち10カ月ほどを森で過ごし、寝食を忘れて鳥の研究に没頭する。2025年春、「鳥の言葉を解明し、動物言語学という新しい領域を切り開いた業績」によって、英国・動物行動研究協会から国際賞の授与が決定するなど、その研究内容は国内外から高い評価を得ている。

動物言語学とは、その名の通り動物たちの言葉を解き明かす学問だ。鈴木さんによって創設され、世界中の学者たちがさまざまな動物の言葉を理解しようと研究に努めている。

そもそも古代より、人間以外の生き物は言葉を交わさないと考えられてきた。犬はワンワンとほえ、カエルはゲコゲコと鳴くものの、それらは「叫び声」などの単なる感情表現であり、具体的に意味を伝える“発話”とは誰も考えていなかった。

そうした中で鈴木さんは、シジュウカラの鳴き声には意味があることを突き止めた。天敵のタカを見つけたときは「ヒヒヒ」、ヘビを見つけたときは「ジャージャー」と鳴いて仲間に危険を知らせる。「ヂヂヂヂ」の意味は「集まれ」であり、前述の「ピーツピ」と合わせて「ピーツピ・ヂヂヂヂ」と鳴けば、「警戒して集まれ」となる。

それをどのようにして解明したのかは鈴木さんの著書『僕には鳥の言葉がわかる』に詳しいが、基本的には観察して、仮説を立てて、実験によって検証する地道な作業の繰り返しだ。

巣箱を設置し、マイクとレコーダーで鳥の鳴き声を集め、録音した鳴き声をスピーカーから流して反応を見る。雨の日も雪の日も森に入り、自然の中で鳥と向き合い続けて20年という年月を過ごしてきた。いかに鳥好きな人でも、巣箱の前で10時間張り込み、気付いたことをメモする作業を1カ月も続けられるだろうか。ほとんどの人はやれないだろう。しかし、鈴木さんはそれを苦とは思わず、むしろ楽しみながらやれるという。

「鳥の研究者に限らずどんな仕事に就くとしても、ただ好きなだけじゃなくて、それを楽しんでやれるかどうかが大事なんじゃないかな」

■息子のために、通勤片道2時間半の田舎に引っ越しを決めた父

生まれは東京都練馬区。両親と姉との4人家族で、物心がつかないうちから生き物が大好きだったという。

「いちばん古い記憶は、自宅前でクロヤマアリ（東京で最も一般的に見られるアリ）が巣に出入りしているのを面白そうに見ていたこと。ベビーカーと虫取り網が一緒に写っている写真が残っているので、本当に小さな頃から生き物が好きだったみたいです」

ほどなくして、一家は茨城県古河市へ引っ越す。渡良瀬遊水地の近くに広大な雑木林が広がる、自然豊かな場所だ。ここで鈴木さんは小学4年生までの幼少期を過ごした。コオロギ、ダンゴムシ、カナブン、バッタ、カブトムシ、クワガタムシ、カニ、ナマズ……。さまざまな生き物をつかまえてきては、自宅で観察した。

「人間と姿かたちの違う生き物は世界をどのように見ているのだろう？ いま思い返せば、それを知りたいという気持ちでした」

都会を離れ、多種多様な生き物に触れられる土地で暮らせたことは、後に生物学者を目指す下地になったと振り返る。

「大人になってから両親に尋ねたことがあるんです。父の職場は都心だったのに、どうしてあの時期は茨城に住んでいたのかって。そうしたら、引っ越しは僕のためだったと言うんです。そんなに生き物が大好きなら、自然に囲まれた場所で育てようと。引っ越した後、父は自転車と電車で片道2時間半をかけて通勤していました。だから日曜の朝は遅くまで寝ているんですね。そうとは知らず僕は、早く起きて虫とりに連れていってほしいと父をたたき起こしていました（笑）。そうすると、父は必ず付き合ってくれました」

決して裕福ではなかったそうだが、顕微鏡や『ファーブル昆虫記』などを買ってもらい夢中になった。夏休みの自由研究はひと夏で終えるテーマを選ばず、1年かけて生き物の観察日記をつけて提出した。そんなとき、両親が口を出すことはなかったという。

「外に連れ出してくれたり本を買ってくれたりしても、両親から自然や生き物について、あれこれ教えてもらったことはありません。勉強しろとか、こういう本を読みなさいとか、そういうのもほとんどなかった。好きなことをやりなさいと口では言わず、その環境を用意して、ただ見守ってくれていた。僕は、それがよかったと思っているんです。好奇心の強い子供は、勝手に学ぶものですから」

■研究者の下地をつくった母の何げない一言

母との記憶もまた、虫がらみだ。

5歳の頃、自宅の庭でコガネグモの巣にカブトムシがかかっているのを見つけた鈴木少年は、そのままカブトムシが食べられてしまう様子をじっと観察していた。

「当時よく見ていた図鑑には、『カブトムシは森の王者だからどんな虫にも負けない』と書いてあったのに、なんだ、食べられてるじゃんって。それを母に伝えたら『図鑑に書いていないこと、自分の気付いたことを書き加えていったら？』と言われました。それからはいろいろな気付きをボールペンで図鑑に書き込むようになりました。それを続けていくうちに、図鑑に書いていないことのほうが多いことがわかってきたんです。母は覚えていないって言うけれど、僕はその言葉にすごく影響を受けました。子供にとって、親はとても大きな存在なんですね。親にとっては何げない一言でも、子供の心にいつまでも残っているケースはあります」

この体験が、後の研究成果へとつながっていく。

「昔から世界中に生物学者はたくさんいましたが、誰も鳥の言葉を解明しようとは考えなかった。それはおそらく、学問の枠組みにとらわれていたからではないかと思うんです。動物は言葉を交わさないものとずっといわれてきたし、本にもそう書かれている。本に書かれていることにとらわれすぎていて、目の前で起きていることが見えていなかったのでしょう。僕は本や論文で得た知識と、観察によって知ったことは、頭の中で切り分けて考えるようにしています。本に書かれていることだけがすべてではなく、実際に自然の中で観察すれば新しい発見がある。そう気付けたのは子供のときから自然を観察し、図鑑に書き込み続けてきたから。いまの僕があるのは、父と母のおかげだと思っています」

朝早くに、森で鈴木さんが撮ったシジュウカラの姿。コケを運び入れ、未来のわが子のため、ふかふかのベッドをつくっていく。

■ネットで調べるだけでなく野外で自然を観察しよう

そんな生き物大好き少年が、鳥を研究のテーマに選ぶきっかけとなったのは、高校生のときにお年玉で購入した双眼鏡だ。ムクドリの群れやツバメの巣作り、カワセミの子育てなど、鳥たちを驚かせることなくじっくりと観察できるようになり、飽きることなく何時間でも見ていられた。

「双眼鏡で鳥たちの暮らしを覗くのと、プラケースの中で飼っている生き物たちを観察するのとではまったく違っていました。プラケースは自然の一部を切り取ったもので、そこには天敵もいなければ、餌も僕が準備してやる。それに対してバードウオッチングは、こちらから自然に入っていく行為なんですね。天敵もいるし、餌を見つけるのも簡単じゃない。そんな中で彼らは社会を形成している。それがすごく面白かった」

小学校低学年の頃から生物学者になりたいと思っていた。それはもちろん、生き物が好きだったからだ。けれど鳥の観察を始めたことで、自分が何を知りたいのかがはっきりとわかった。「人間以外の動物が何を考え、この世界をどのように見ているのか」。それを解き明かすために研究者になろうと心に決めた。

その日見たもの、気付いたことをフィールドノートに書き入れていく。「いまと同じことを、僕は子供の頃から知らず知らずのうちにしていたんですよね」（鈴木さん）

同じく研究者を目指す子供たちには、わかっていないことを解き明かすことが研究の醍醐味(だいごみ)だと伝えたいという。

「いまは、わからないことがあると何でもインターネットで調べられる。けれどネットに書かれていることよりも、書かれていないことのほうが現実には多い。どこにも書かれていないことに気付くには、多感な子供時代にとにかく野外に出て、まわりを観察することが何より大切です。自然との関わりの中でしか得られないものがあります。そこで出合ったわからないことを一つずつ解き明かしていけば、世界の見え方が変わってくる。それこそが研究の面白さだと僕は思っているんです。そうした周囲を観察する力やわからないことを解き明かす思考力、行動力は、研究者を目指さない子供にも将来役立つ課題解決力を育むだろうと考えています。自由研究がきっかけでもいいと思います。ぜひ夏休み、自然の中へ出かけてください」

※本稿は、『プレジデントFamily2025夏号』の一部を再編集したものです。

----------

鈴木 俊貴（すずき・としたか）

東京大学先端科学技術研究センター准教授、動物言語学者

1983年、東京都生まれ。京都大学白眉センター特定助教などを経て現職。文部科学大臣表彰（若手科学者賞）、日本生態学会宮地賞など受賞多数。

----------

（東京大学先端科学技術研究センター准教授、動物言語学者 鈴木 俊貴 文＝尾関友詩 撮影＝堀 隆弘）