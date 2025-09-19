サッカーJ2「V・ファーレン長崎」の選手が、諫早市の小学校を訪問しました。

2つの小学校で、子どもたちの質問などに答えました。

児童たちの拍手に迎えられ登場したのは、V・ファーレン長崎の“守護神” 後藤雅明選手です。

諫早市の真崎小学校の5年生25人と交流を楽しみました。

シーズン真っただ中のこの日、V・ファーレン長崎が行った学校訪問。

連係協定を結んでいる諫早市の子どもたちに、プロ選手との交流を通して夢や希望を持ってもらおうと、2つの小学校を訪れました。

真崎小学校では、ゴールキーパーの後藤 雅明選手が、児童の質問に答えるかたちでトークセッションを実施。

ミスをしたときの対処法について聞かれると…。

（後藤 雅明選手）

「次、もう一つチャレンジしようとか、前向きな考え方をして次にトライしようとしている」

（児童）

「(将来は)プロバレーボール選手になりたい。ミスをしてイライラするときがあるから、それを考えてプレーしたい」

（後藤 雅明選手）

「地域の皆さんに応援されているのは幸せなことだと思う。サッカー選手なので、なにかしら夢だったり、良いものを与えられたらと改めて思ったし、そういう姿を見せていきたい」

シーズン終盤に好調をキープしている V・ファーレン。

リーグ戦は残り9試合。

次節は20日、ホームで「カターレ富山」と対戦します。