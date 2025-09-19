¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù½ÂÃ«»öÊÑ¡ß»àÌÇ²óÞâ¤ÎÍ½¹ð±ÇÁü²ò¶Ø¡¡¸×¾ó¤È²µ¹ü¥Ð¥È¥ë¡ª¥¥ã¥é¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«
¡¡¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï¡Ö½ÂÃ«»öÊÑ ÆÃÊÌÊÔ½¸ÈÇ¡×¡ß¡Ö»àÌÇ²óÞâ Àè¹Ô¾å±Ç¡×¡Ù¡Ê11·î7Æü¸ø³«¡Ë¤ÎÍ½¹ð±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢IMAX¤Ç¤ÎÆ±»þ¾å±Ç¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¸×¾ó¤È²µ¹ü¥Ð¥È¥ë¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù»àÌÇ²óÞâ¤ÎÍ½¹ð±ÇÁü
¡¡²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿±ÇÁüÆâ¤Ç¤Ï¡¢King Gnu¤Î¡ÖSPECIALZ¡×¤Ë¤Î¤»¸Þ¾ò¸ç¤ÎÎÎ°èÅ¸³«¤ä¸×¾ó¤È¿¿¿Í¤Î°ø±ï¤ÎÂÐ·è¤Ê¤É¡Ö½ÂÃ«»öÊÑ¡×¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¼ö½Ñ»Ë¾åºÇÂç¤Î·ãÆ®¤¬¡¢ÂçÇ÷ÎÏ¤Î±ÇÁü¤Ç¼¡¡¹¤È±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËÆ±¤¸»Õ¤ò»ý¤Ä¸×¾ó¤È²µ¹ü¤ÎßõÎõ¤ÊÀï¤¤¤â³À´Ö¸«¤¨¡¢¡Ö»àÌÇ²óÞâ Àè¹Ô¾å±Ç¡×¤Î°µ´¬¤Î¥Ð¥È¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ø´üÂÔ¤Î¹â¤Þ¤ë±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¸×¾óÍª¿Î¡¢²µ¹üÍ«ÂÀ¡¢Éú¹õ·Ã¡¢Ä±Áê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥«¥é¡¼¤òÇØ·Ê¤ËÈà¤é¤ÎÀï¤¤¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡£Æ±¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï°ìÉô¤Î·à¾ì¤Ç¤âÅ¸³«Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡10·î17Æü¤è¤êÈÎÇä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥à¥Ó¥Á¥±¤Ï¡¢¸×¾ó¤È²µ¹ü¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï¡Ö½ÂÃ«»öÊÑ ÆÃÊÌÊÔ½¸ÈÇ¡×¡ß¡Ö»àÌÇ²óÞâ Àè¹Ô¾å±Ç¡×¡Ù¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿³¨ÊÁ¡¢¤µ¤é¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÊÌ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¸×¾óÍª¿Î¡¢²µ¹üÍ«ÂÀ¡¢Éú¹õ·Ã¡¢Ä±Áê¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¡£¤µ¤é¤Ë10·î24Æü¤è¤ê¡Ú??? ver¡Û¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï¡Ö½ÂÃ«»öÊÑ ÆÃÊÌÊÔ½¸ÈÇ¡×¡ß¡Ö»àÌÇ²óÞâ Àè¹Ô¾å±Ç¡×¡Ù¤Ï¡¢¼ö½Ñ»Ë¾åºÇÂç¤Î·ãÆ®¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö½ÂÃ«»öÊÑ¡×¤òÆÃÊÌÊÔ½¸ÈÇ¤È¤·¤Æ½é¾å±Ç¤·¡¢²Ã¤¨¤Æ¡¢ÂÔË¾¤Î¥¢¥Ë¥áÂè3´ü¤ÎÂè1ÏÃ¡¦Âè2ÏÃ¤ò¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¤ÆÀ¤³¦½é¸ø³«¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤Ï¡¢¤¢¤ë¶¯ÎÏ¤Ê¡Ö¼öÊª¡×¤ÎÉõ°õ¤¬²ò¤«¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¹â¹»À¸¡¦¸×¾óÍª¿Î¤¬¡¢¼ö¤¤¤ò¤á¤°¤ëÀï¤¤¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¥À¡¼¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£2018Ç¯3·î¡Á24Ç¯9·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÏÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô1²¯Éô¤òÆÍÇË¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤¬20Ç¯10·î¡Á21Ç¯3·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢21Ç¯12·î¤Ë¤Ï·à¾ì¥¢¥Ë¥á·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï 0¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Á´À¤³¦¶½¼ý265²¯±ß¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£23Ç¯7·î¡Á12·î¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ëÂè3´ü¡Ø¼ö½Ñ²öÀï »àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ¡Ù¤¬2026Ç¯1·î¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
