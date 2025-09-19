（ＣＮＮ）トランプ米大統領は、自身について極度に否定的な見解を伝える放送局の免許は取り消される可能性があると述べた。

トランプ氏は昨年の大統領選に触れ、「放送局の９７％が私に反対していたとどこかで読んだ。だが、それでも私は余裕で勝った」と述べた。「七つの激戦州でも、一般投票でも、すべて勝った。ところが、彼らの９７％が私に反対し、全く悪い評判を立てる。彼らは免許を取得しているが、取り消されるべきではないだろうか」

トランプ氏は英国から帰国する大統領専用機内で、連邦通信委員会（ＦＣＣ）による放送免許取り消しの動きを支持するとし、放送局は定期的に免許を再申請すべきだと示唆した。さらに、保守的な見解を放送しないことは免許取り消しの理由になり得ると付け加えた。

トランプ氏は、放送局がしていることは自身を攻撃することだけだとし、民主党の手先だと非難した。

トランプ氏は、ＦＣＣのブレンダン・カー委員長に決定を委ねると述べた。ＡＢＣテレビは１７日に米保守系活動家チャーリー・カーク氏射殺の容疑者に関する発言をめぐり、ジミー・キンメル氏が司会を務める深夜トーク番組の放送を無期限で中止すると発表していた。カー氏はキンメル氏の番組休止をめぐる論争の中心人物だ。

トランプ氏は「ブレンダン・カー氏は素晴らしいと思う。愛国者でタフガイだ」と述べる一方で、キンメル氏については才能のない「狂ったやつ」と批判した。