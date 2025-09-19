１８日の神田明神ホール大会で、ＮØＲＩ（２６）が同大会３度目にして初めての勝利を収めた。

ＮØＲＩはこの日、井上貴子と組んで堀田祐美子（Ｔ―ＨＥＡＲＴＳ）＆Ｃｈｉ Ｃｈｉ（エボリューション）と激突した。これまでの同大会では７月には水波綾、８月には岩田美香にシングルで敗北している。試合前の会見では井上に「メインで任されているのに、主役を取れない。もっとやるべきことがある」とゲキを飛ばされ、涙を浮かべていた。

ＮØＲＩは堀田の片エビ固め、フェイスロックで絞り上げられるなど序盤からピンチが続く。Ｃｈｉ Ｃｈｉにもフロントスープレックスを食らい絶体絶命だ。それでも井上の裏拳に合わせ、Ｃｈｉ Ｃｈｉの顔面にハイキックを浴びせて逆転に成功。ローリングソバットから必殺のＲＩＮＯスラッシュ（二段式延髄斬り）を決め３カウントを奪った。

試合後、マイクを握ったＮØＲＩは「三度目の正直で勝ちました。会見ではボロボロの状態で臨んでしまったので、今回の試合は気持ちを戦いだけにシフトして臨みました。先輩を食うってハードルがめちゃくちゃ高いです」と喜びの声を上げた。井上からは「お前一人の力で勝ったんじゃねえんだぞ」とさらなる愛のムチが飛んでいた。

最後には井上、代表の神取忍に向けて「自分がＣｈｉ Ｃｈｉ、Ｓａｒｅｅｅ、若手の選手全員倒して、最後のメインディッシュに、絶対にお二人に挑みます。それまでリングの上で戦い続けてください」とメッセージを投げかけ大会を締めた。