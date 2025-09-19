フジテレビの松粼涼佳アナウンサーが１９日、情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜、午前８時１４分）に出演し、世界陸上で男子４００メートル決勝に出場した中島佑気ジョセフの大学時代の思い出を語った。

大会６日目の１８日には、中島が男子４００メートルで、日本勢として３４年ぶりの決勝の舞台へと堂々と進んだ。決勝では４４秒６２で６位と、この種目で日本人最高成績を残した。

ＭＣの谷原章介が中島の走りを見て、「これ呼吸ってあまりしてないんだよね？ してるの？」と疑問を投げかけると、中学、高校と陸上部でインターハイ県予選では２００メートルと４００メートルを走ったという松粼アナは「有酸素運動なんて言われるようなものからは、よりもっと強度は高いので、もちろん呼吸はしているんですけど、かなりスプリントですね」と解説。

早稲田大学時代には学生トレーナーとして競争部（陸上部）に所属しており、「ジョセフ選手がまさに大学で伸びていたことを見てて。ほかの大学の一員として」という。松粼アナは「マイルリレー、４×４００メートルのリレーなんかで、ジョセフ選手が出てくると、なかなかほかの選手は勝てないので、いかにそこまでに差をつけておくかということを考えていたような思い出があります」と振り返った。

谷原から当時といまはどれほどの違いがあるか聞かれると、松粼アナは「もちろん、当時も別格なものがありましたけど、こうやって日本代表として世界のトップと戦っているのは、当時はそこまで思っていなかったので、なんだか感動しましたね」としみじみと語った。

また、スペシャルキャスターのカズレーザーが「高校から大学まで伸びで、まだ伸びているって。まだまだ伸びしろがあるって」と話すと松粼アナは「可能性がありますね。楽しみな選手です」と話した。