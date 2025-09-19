ジェジュン、家計が苦しかった…母親の驚くべき料理の腕前で大金を返済した話に涙ぐむ

ジェジュンの母親の大金を返せたほど美味しいご飯が公開される。

来る9月19日、韓国で放送されるKBS 2TV『新商品発売〜コンビニレストラン』（以下、『コンビニレストラン』）では、近づく秋夕（チュソク、韓国の祭日）のために準備した「母の味特集」が組まれる。

このため、“国民的息子”そして“料理天才”のジェジュンらが、有名な料理のプロである母親とともに料理をする。そのなか、ジェジュンの母親は息子とともに公州（コンジュ）市民の味覚を虜にし、9人姉弟を支えた“1億食膳”を公開する。

同日公開されるVCRのなかのジェジュンは、実家で両親と過去の話を交わした。この日、彼の両親は彼も知らなかった、家族を巡る衝撃的なエピソードを打ち明けた。

ジェジュンがとても幼かったとき、父親が事業失敗で当時1億ウォン（現在は約1060万円）を超える大きな借金をしたということだ。

そのため、莫大な借金を抱えている大家族の生計が苦しくなると、母親が9人姉弟の生計を担うことになったという。生まれて初めて聞く話にジェジュンも「お母さんすごい」と泣きそうな姿を見せた。

（写真＝KBS 2TV）ジェジュン

続けて、ジェジュンの母親が数年間の苦労の末に、手作りの味だけで飲食店を始め、約1年ぶりに1億ウォンの借金を返済したと話し、驚きを誘った。その時代の1億ウォンは、今と比べるととてつもなく大きなお金。

豚足、すいとん、麦飯などを売った母親の格別な味が、口コミで公州の公務員たちを魅了したのに続き、思いもよらない良い出来事が相次ぎ、ものすごい売上を記録したという。

まるで天が助けてくれているように、お客さんが食堂に集まるようになった驚くべき話に『コンビニレストラン』のパネルたちも開いた口が塞がらなかった。

シェフのイ・ヨンボクは「成功物語だ」と驚いた一方、ジェジュンは小学生当時、母親の食堂の商売がとてもうまくいって料理の配達を手伝った記憶を思い出し、ジェジュンは「恥ずかしかったけど…」と言って、そのときを後悔し、感動を誘った。

また、ジェジュンは久しぶりに母親に当時食堂で食べた料理を食べたいと頼んだ。彼の母親の料理の腕前を見守った『コンビニレストラン』の出演者たちは、「今食堂をやっても上手くいきそうだ」「ぜひ食べてみたい」と感嘆した。

なお、KBS 2TV『新商品発売〜コンビニレストラン』は、9月19日20時30分に韓国で放送される予定だ。

◇ジェジュン プロフィール

1986年1月26日生まれ。歌手を夢見て2001年に単身でソウルにわたり、同年9月に開催されたSMエンターテインメントによるオーディション「第2回SMベスト選抜大会」でスタイルトップ部門1位を獲得。新聞配達や工事現場といった複数のアルバイトで生計を立てながら練習生としてレッスンに通った。2003年から2010年までを東方神起のメンバーとして過ごし、以降はJYJとして活動。2017年以降はソロ歌手として日韓で多方面に活動しており、L’Arc〜en〜CielのHYDEや城田優、Mattなど、日本の著名人とも親交が深い。2023年に芸能事務所iNKODEエンターテインメントを設立し、2024年10月にデビューした8人組ガールズグループSAY MY NAMEのプロデュースを務めている。