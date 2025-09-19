鈍感男子に好意を察してもらうLINEの工夫５パターン
好きな男性が「超鈍感男」だったら、気持ちを伝えるのにも一苦労してしまうもの。とりあえずLINEで好意を小出しにするには、どんな手を使うといいのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケート調査を参考に、「鈍感男子に好意を察してもらうLINEの工夫」をご紹介します。
【１】「おやすみ。あなたの夢が見られますように…」とけなげに恋心をほのめかす
「鈍い人には、それっぽいことを直球で言わないと伝わらない」（20代女性）など、かなり露骨に好意を匂わせるのが、鈍感男に想いを伝える近道かもしれません。夜なら「○○くんの夢が見たいな」、朝なら「○○くんの夢を見ちゃった！」、昼間なら「○○くんとデートするのを妄想中…」などとタイミング次第で使い分けましょう。
【２】「いつも頼りにしてるよ、ありがとう」とお礼の言葉にハートマークを添える
「好意を示すなら、やっぱりハートマークは効果的です」（10代女性）など、どんな人にも意味が伝わるハートマークに想いを込めるのは、シンプルでわかりやすい方法でしょう。絵文字だけでなく、いかにも「LOVE」な雰囲気が漂うスタンプを上手にチョイスして、「これってどういう意味…？」と男性の動揺を誘いたいところです。
【３】「ねえ、今何してる？」と頻繁に様子を知りたがる
「誰と何をしているのか探りを入れまくったら、さすがに察してくれるのでは？」（20代女性）など、相手の状況を必要以上に知りたがることで、「もしかして俺のこと好き…？」と気づかせる手もあります。とはいえ、「ごはん食べてる」「野球観てるよ」などと普通に返信が来るようでは、暖簾に腕押しなので、別の作戦を考えたほうがいいかもしれません。
【４】「月を見てたらあなたを思い出しちゃった」とロマンティックな理由で連絡する
「普段のやりとりと様子が違うと、さすがに何か意図があるのでは…？と感じてくれるはず」（20代女性）など、やけに乙女チックな理由で連絡を取り、真意を深読みさせるパターンです。反応が鈍いようなら、「あなたも外に出て、同じ空を見上げようよ！」などとこちらのペースに乗せて、無理やりにでも感傷モードに巻き込みましょう。
【５】「おーい、○○！」とLINEではいきなり下の名前で呼び捨てにする
「いつもは苗字で『○○くん』なのに、突然名前を呼び捨てにしてドキッとさせます」（10代女性）など、「呼び方」で親近感を示すのは、王道の方法のようです。ただし、相手が上司や先輩だったり、まだそこまで近い距離感でなければ、「なれなれしくて失礼」と思われてしまうので、関係性は見極めたほうがよさそうです。
相手の「鈍感度合い」に合わせて、複数の技を掛け合わせて使うといいでしょう。（玉川きみか）
