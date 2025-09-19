「彼女が欲しいだけで誰でもいいんでしょ？」と思われる男の特徴9つ
気になる女の子と付き合うためには、積極的なアプローチが必要です。ただし、真剣な気持ちが伝わらなかった場合、「単に彼女が欲しいだけでしょ？」と思われる恐れがあります。ということで今回は、オトメスゴレンの女性読者のみなさんに、「付き合えるなら誰でもいいんでしょ？」と感じる男性の行動について聞いてみました。
【１】「彼女がいないヤツは負け組」などの発言をする
彼女がいることを強調し過ぎて、「とにかく彼女さえいればいいんだ・・・」と思われるパターンです。「友達に自慢しているのとか最低。好きな人と付き合えて嬉しいとかなら分かるけど・・・。」（１０代女性）、「なんか、ただ自慢したくて彼女を作ったような気がしてしまう」（２０代女性）のように、彼女がいることを、まるでステータスのように語る様子を見て、「誰でもいいんでしょ？」と思うようです。彼女がいることを自慢するのはもちろん、彼女がいないことを悲観する発言も控えた方がいいでしょう。
【２】彼女がいない寂しさを、女友達にメールでアピールする
彼女が欲しい理由が、「寂しさを紛らわすため」と思われてしまうパターンです。「寂しいからといって、私にメールするのはやめてほしい。」（２０代女性）、「『彼女がいなくて寂しいから付き合ってほしい』というメールが来てドン引きしました。好きとかじゃないんだ・・・。」（１０代女性）のように、寂しさをアピールされた女性にとってはいい迷惑のようです。寂しいからといって、手当たり次第にメールを送るのはやめた方が良さそうです。
【３】通りかかったカワイイ女の子全てを目で追う
カワイイ女の子を目で追っているのがバレて、「ただの女好き？」と思われるパターンです。「女の子をモノ扱いしてるみたいで、なんだか不誠実に感じる。」（２０代女性）、「結局、見た目がカワイイ女の子なら、誰でもいいんでしょ？」（２０代女性）のように、一人の女性と真剣に付き合うタイプではないと思われてしまうようです。女の子の前で、他の女の子を目で追うのは控えておきましょう。
【４】クリスマスやバレンタインなどのイベント前になるとサービス精神旺盛になる
クリスマスなどのイベント前に、女の子に急に優しくしたりすると、「彼女をつくるために焦ってる」と思われてしまうようです。「クリスマス前に急に告白してきた人がいた。考えが甘い！」（２０代女性）、「イベント前に滑り込みで彼女を作ろうとしているのがミエミエ・・・。」（１０代女性）といった意見にも見られるように、イベントを過ごすためだけに彼女が欲しいと思われてしまいます。イベント前に女の子への態度を変えるのはやめておきましょう。
【５】フラれてすぐ、別の女の子をデートに誘う
手当たり次第に彼女を探していると思われてしまうパターンです。「数打ちゃ当たると思ってるんでしょ？」（１０代女性）、「私にフラれた後、すぐに友達に声をかける男がいました。やめてほしい・・・。」（２０代女性）のように、「女の子と付き合えるまで告白し続ける人」と思われてしまいます。女の子と付き合う努力をするのではなく、まず本気で好きになれる人を探すようにしましょう。
【６】フラれたあと、すぐに女友達に「誰か紹介して！」と言う
フラれてすぐに「誰か紹介して！」と言うと、彼女がいないことが嫌なだけでは？ と思われてしまうようです。「誰かって・・・誰でもいいの？」（２０代女性）、「フラれたこと知っているから、余計に紹介したくない。私の友達を何だと思っているのやら・・・。」（２０代女性）のように、「誰でもいいから彼女が欲しい」という節操のない男性に見えてしまうのかもしれません。女友達にまで嫌われてしまう恐れがあるので、フラれてすぐに友達を紹介してもらおうとするのは控えた方が良いでしょう。
【７】聞いてもいないのに、「彼女、募集中です！」と勢いよく答える
好きな人がいるわけでもないのに、彼女募集中と元気よく言ってしまい、女の子に「付き合えるのなら誰でもいいんでしょ？」と思われてしまうパターンです。「『彼女いるの？』という質問だって社交辞令みたいなものなのに、聞いてもないのに『彼女募集中』と言われたら、『あ、彼女が欲しいだけの人だ』と思う。」（１０代女性）、「好きな人がいるんじゃなくて、彼女が欲しいだけなんだって感じる。」（２０代女性）のように、恋愛よりも付き合うことを重要視するタイプの男性だと思われてしまうようです。気になる女の子の前で、「彼女募集中です！」という発言は控えましょう。
【８】どんな女の子にも「かわいいねー」と思わせぶりな発言をする
誰に対しても褒める八方美人な男だと思われてしまうパターンです。「どうせ、他の女の子にも同じこと言ってるんでしょ・・・」（２０代女性）、「なんか褒め慣れてる気がして信用できない。」（１０代女性）のように、褒め言葉に感情が入っていないことが原因で、「誰に対しても言っている」と思われてしまうのかもしれません。軽々しく思わせぶりな発言をするのは控えましょう。
【９】出会ってすぐの女の子に「彼氏、いるの？」と聞く
手当たり次第に彼氏がいない女の子を探していると思われるパターンです。「彼氏がいない女の子だったら誰でもいいの？」（２０代女性）、「一番最初にする話題じゃないと思う。」（１０代女性）のように、ガツガツし過ぎていると思われてしまうのでしょう。女の子に「彼氏、いるの？」と聞くのは、お互いのことを良く知ってからにした方がいいのかもしれません。
今回ご紹介した中に、みなさんにも当てはまる項目はありましたか？ また、この他には、どんな行動が原因で女の子に「付き合えるなら誰でもいいんでしょ？」と思われてしまうのでしょうか。みなさんからのご意見をお待ちしております。（外山武史）
