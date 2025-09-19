Samantha Thavasa Petit Choice秋の新作♡大人可愛い財布＆小物コレクション

季節が移ろい始める秋は、ファッション小物をアップデートしたくなる季節。Samantha Thavasa Petit Choiceから、秋の新作コレクションが登場しました。お花モチーフやハート、リボンをあしらった大人可愛い小物たちは、手元やバッグの中を一気に華やかに彩ってくれます。デザインだけでなく機能性も兼ね備えたアイテムばかりなので、毎日の相棒として長く愛用できるはず。あなたのお気に入りをぜひ見つけてみてください♡

サイドフラワー＆プチハートシリーズ

まず注目したいのは「サイドフラワーシリーズ」。レザーの色に合わせた花とストーンの組み合わせがポイントで、女性らしい手元を演出します。

ラインナップは、マルチケース（16,500円）、折財布（23,100円）、長財布（26,400円）。

「プチハートシリーズ」は、ぷっくりとした小さなハートがアクセント♡ 甘さをプラスしつつ大人っぽい仕上がりに。

二つ折財布（20,900円）、折財布（22,000円）、長財布（26,400円）が揃い、甘すぎないデザインが魅力です。

GiRLS by PEACH JOHN×ハローキティの特別コレクション発売

バイカラーリボン＆ダブルリボンシリーズ

「バイカラーリボンシリーズ」は、バイカラーのリボンと揺れるパールのハート金具が印象的。

パスケース（14,300円）、折財布（22,000円）、長財布（24,200円）が登場し、華やかな存在感を放ちます。

一方「ダブルリボンシリーズ」は、シンプルなデザインに小さなリボン金具をあしらい、上品さと可愛さを両立。

折財布（22,000円）、ミニ財布（20,900円）、名刺入れ（15,400円）が揃い、ビジネスからデイリーまで幅広く活躍します♪

秋小物で叶える大人可愛いスタイル

この秋の新作は、デザインの可愛らしさと実用性を兼ね備えたラインナップ。サイドフラワー、プチハート、バイカラーリボン、ダブルリボンと、それぞれ異なる魅力を放つシリーズが揃いました。

財布やカードケースは毎日手にするものだからこそ、お気に入りのデザインを選んで気分を高めたいもの。Samantha Thavasa Petit Choiceの新作小物で、秋のおしゃれをさらに楽しんでみてはいかがでしょうか♡