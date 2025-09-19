アメリカのトランプ大統領は、自らに批判的な内容を放送したテレビ局に対する放送免許の取り消しを検討すべきだとの考えを示しました。

アメリカ トランプ大統領

「彼ら（テレビ3大ネットワーク）は私の悪い評判や報道しか放送しない。彼らに与えられている免許は取り消されるべきかもしれない」

トランプ大統領は18日、アメリカのテレビの3大ネットワークは自らに批判的な放送しかしないと主張し、放送免許の取り消しを検討すべきだと表明しました。

トランプ氏は、実際に免許を取り消すかどうかはFCC＝連邦通信委員会のカー委員長の判断次第だと述べたうえで、「今後の展開を見てみよう」と話しています。

FCCのカー委員長は、3大ネットワークの一角、ABCテレビの人気トーク番組の司会者が保守政治活動家チャーリー・カーク氏の銃殺事件に関連してトランプ氏の支持者らを皮肉る発言をしたことを強く批判。ABCテレビの放送免許を取り消す可能性に言及していました。

トランプ氏はこうしたカー氏の対応を称賛し、3大ネットワークは「民主党の手先だ」などと批判。自らに批判的な放送局に対する圧力を一段と強めています。