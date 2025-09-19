今田美桜さん主演・連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）が9月26日にいよいよ最終回を迎えます。そこで『あんぱん』に関係するものから、今あらためて読んでおきたい記事を再配信いたします。（初回配信日：2025年7月26日）＊＊＊＊＊＊「号泣注意」のキャッチコピーともに、読み聞かせ動画がTikTokで300万回再生されて話題となった物語『もうじきたべられるぼく』。10年の月日を経て、絵本『もうじきたべられるぼく』として刊行され、版を重ねて話題になっています。人生で初めて朝ドラ『あんぱん』を観ているというはせがわさんは、ご生前のやなせたかし先生と素敵な交流があったそうで……。人生観がつまったイラストエッセイ「なんだもんぱんだもん」です。

やなせ先生はぼくの恩人

人生で初めて朝ドラを観ています。

わたくしはやなせ先生の作った『詩とメルヘン』という雑誌のイラストコンクールで

選んでいただき、世に出るきっかけになったので先生は他ならぬ恩人なのです。

その後、なんだかんだと長年散々お世話にもなりました。

アンパンマンの頭を何度もかじらせていただいたわけです。

なんのお返しも出来ないまま、先生は逝ってしまわれました。

朝ドラの『あんぱん』を観ていると、もちろんフィクションの部分も多々ありますが

おそらく先生をご存知だった人は、そうそう〜とうなずけるところもいっぱいある気がします。

先生は「僕たちのやっていることは、いつも弱ってる人や病んでいる人に焦点を当てているから、健康な人には少し気恥ずかしいものなんです」とよくおっしゃられていました。

自分はその精神を知らず知らずのうちに受け継いでいる気がします。

あの凛とした優しさは…

毎年行われていた「星屑忘年会」という名のパーティはすべて先生の自腹でした。

一部売れっ子の作家さんもいましたが、ほとんどが作品創りだけでは食べていけない詩人と絵描きの集まりでした。

きっとあの場所にいて想いを共有して来た作家たちは、それぞれの場所で、今度は自分の頭を誰かにかじらせているんじゃないかなと思いたいです。

全盲の絵描き、故エム・ナマエさんが相棒になる犬と慣れるため、中部盲導犬センターに滞在していた時に、取材にいらっしゃった先生の運転手を努めさせていただいたことがあります。

あまり多くは話せませんでしたが、車中とその後、お蕎麦をごちそうになりながら話したこと、帰京した先生からいただいた丁寧なお礼の手紙が今では１番の宝物になりました。

生意気で曖昧な意見しか言えなかった自分に、とてもおおらかに接してくださった記憶です。

まんが喫茶が世の中に出だしたころで、車の中から見えた「まんが」という文字に

先生がすごく反応されていたのをなんだかよく覚えています。

ドラマを観ていると知らなかったこともいっぱいあって、あの凛とした優しさはこんなご苦労があってのことだったんだなと、今更ながら感慨に浸っている次第であります。



いつも背筋がしゃんとされていました