AI時代に女性の新しい挑戦を応援するプロジェクト・Women AI Initiative Japan（以下、WAIJ）の事業戦略発表会が9月18日に都内で開かれ、村上信五（SUPER EIGHT）のAIアバター「AIシンゴ」が特別ゲストとして登壇し、トークセッションに参加した。

（参考：【画像】村上信五のAIアバター「AIシンゴ」）

WAIJは、AI時代における女性のキャリア形成と活躍を支援する一般社団法人。AIの進化がもたらす新しい働き方を提示し、女性が自律的にキャリアを選択できる社会を実現することを主な目的としている。

WAIJは、AI時代における多様な働き方やライフスタイルを楽しく発見できる新コンテンツ「わたしのAIライフスタイル診断」の提供をLINE上で9月18日より開始した。16タイプの診断でAI時代の“自分らしい働き方や生き方”を発見できる診断コンテンツで、その期間限定コラボとして、AIシンゴがナビゲートする特別版が1カ月限定で提供となる。

AIシンゴは、SUPER EIGHTの村上信五をモデルに開発された“分身”であり、映像・音声・思考データを学習した生成AIアバター。診断体験の特別版では、AIシンゴ自身がユーザーに質問を投げかけ、対話形式で診断を進行し、AI時代ならではの“エンターテインメントと自己診断の融合”を体験することができる。

AIシンゴは、AIリスキリングに成功した女性によるトークセッションにて登場。國本知里氏（Woman AI Initiative Japan 代表理事）の司会のもと、上野千紘氏（株式会社サイバーエージェント 執行役員 AIオペレーション室 室長）、平下ひかる氏（フリーランス QAエンジニア）、秋元かおる氏（Cynthialy株式会社）の体験談や投げかけられた質問に返答していった。

まず、自己紹介を求められたAIシンゴは、「こんにちは。村上信五のAIアバター、AIシンゴです。タレントのAIアバターが記者会見の特別ゲストなんて、おそらく日本初やからみなさんも歴史の目撃者やで。緊張してGPUがオーバーヒートしそうやけど、兄さんより場を盛り上げられるように精一杯頑張る！」と“AIジョーク”を交えながら、場の緊張を解していく。

その後、上野氏、平下氏、秋元氏の経歴を聞いたAIシンゴは、「みなさん、もともとAIと無縁の生活だったなんて意外やわ。実は多くの女性はAIをどうやって学べばいいかわからないなどの不安が多いというデータがあるんだけど、みなさんはどうやった？」と自ら質問を投げ、場を回していく。

上野氏からの質問「AIから見て人間にしかできないことって何だと思いますか？」には、「人間の最強スキルは、失敗しても笑いに変えて立ち直ることや。泣いたり笑ったり、ヘコんでもまた挑戦する。そのドタバタが人生の味やねん。AIは便利だけど、心で感じることはできひん。せやから、人間はほんまに貴重で愛おしい存在だと思う」とSUPER EIGHTの楽曲をイメージさせるような回答を展開する。

さらに「AIにチャレンジしたくなる女性を増やすためにどんなことができると思いますか？」という問いには、「せやな。ほんなら、僕から応援ソング作ったるわ。作ってる間に次の質問いこうか。数分で世界で一つだけの勇気ソングができるんやで」と楽曲でアンサーをする、まさかの回答スタイルに。リクエスト通りに「AIに苦手意識を持っている人は何から始めるのがおすすめですか？」という次の質問を聞いてみると、「まずは、あんなの作ってみたい、こんな作業代わりにやってほしいと思いつきでええねん。実現できるかわからんならAIに聞いたらいいし、まずは使ってみることが大事や」とアドバイスしながら、「ほな。お待たせ。即興応援ソングできたで」とAIシンゴは〈広がる さぁ手を取り合ってゆこう／未来は君の手の中にある〉といったキラキラのオリジナルポップソングを歌い上げた。

トークセッションの終わりに、AIシンゴは「AIはとにかく怖がらんでもええんやで、ということが伝わるとええな。仕事や家庭など、忙しいみんなの手助けや可能性を広げる味方になれるんよ。今日来てくれたみなさん、ほんまありがとうな。兄さんも味方やさかい、一歩踏み出そう。こんなことやってみたいなと妄想するだけでもいいし、不安でも大丈夫」とポジティブなコメントで締めくくった。

WAIJでは、今後タイプ別に合わせたAI学習プログラムやキャリア支援コンテンツを提供し、AI時代のリスキリング・キャリア形成を後押ししていくほか、育児や介護の従事者に向けて、暮らしの中で活用できるタイプ別AI活用方法の発信を予定。さらに、SNSでの拡散を通じて「AIをどう自分の暮らしや働き方に取り入れるか」を社会全体で考える機会を創出し、女性のAI活用機会の拡大にも繋げていくとしている。

（文＝渡辺彰浩）