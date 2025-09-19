＜速報＞2015年覇者の石川遼が1打差の2位まで浮上しハーフターン 前半3バーディで通算6アンダー
＜ANAオープン 2日目◇19日◇札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース（北海道）◇7066ヤード・パー72＞北海道開催の国内男子ツアーは、現在、第2ラウンドが行われている。
【写真】松山英樹も多用 石川遼が今季から実践するアプローチって？
初日を13位タイで終えた2015年覇者の石川遼は、前半アウトコースをプレー。2番でバーディが先行すると、4番、5番も連続で取った。折り返し直前の9番では1.5メートルのチャンスを逃したが、トータルスコアを6アンダーまで伸ばし、首位と1打差の2位グループで後半に入った。7アンダーで単独首位に立つのは、22年大会を制した大槻智春。2位には石川のほか、河本力、稲森佑貴、清水大成、Ｊ・デロスサントス（フィリピン）が続いている。賞金ランキング1位の生源寺龍憲は4アンダーでプレーしている。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には2000万円が贈られる。
