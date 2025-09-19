＜速報＞元巨人軍の原辰徳は前半パーなしの1バーディ・8ボギーでハーフターン 最下位に後退
＜日本シニアオープン 2日目◇19日◇相模原ゴルフクラブ（神奈川県）◇6997ヤード・パー72＞シニアゴルファー日本一決定戦は第2ラウンドが始まっている。
〈連続写真〉65歳overとは思えない！ 原辰徳氏のパワフルスイング
122位で初日を終えた大会初出場の読売巨人軍元監督・原辰徳は、午前7時10分にスタートした。インをプレーした前半は13番でバーディを記録したが、その他の8ホールはすべてボギーでハーフ「43」。トータル17オーバーまで落とし、順位も最下位の126位に後退している。7アンダーの首位は午後スタートの古庄紀彦。午前中にプレーするプラヤド・マークセン（タイ）が1打差の6アンダー・2位まで迫ってきた。2戦連続優勝を狙う岩本高志は1つ伸ばしトータル4アンダー。昨年覇者のチェ・ホソン（韓国）はトータル1アンダーと1つ落としている。今大会の賞金総額は8000万円。優勝者には1600万円が贈られる。
122位で初日を終えた大会初出場の読売巨人軍元監督・原辰徳は、午前7時10分にスタートした。インをプレーした前半は13番でバーディを記録したが、その他の8ホールはすべてボギーでハーフ「43」。トータル17オーバーまで落とし、順位も最下位の126位に後退している。7アンダーの首位は午後スタートの古庄紀彦。午前中にプレーするプラヤド・マークセン（タイ）が1打差の6アンダー・2位まで迫ってきた。2戦連続優勝を狙う岩本高志は1つ伸ばしトータル4アンダー。昨年覇者のチェ・ホソン（韓国）はトータル1アンダーと1つ落としている。今大会の賞金総額は8000万円。優勝者には1600万円が贈られる。
