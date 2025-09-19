『日本メガネベストドレッサー賞』受賞者決定 石破茂、木村文乃、成田悠輔、加賀美ハヤト
『日本メガネベストドレッサー賞2025』の受賞者が、19日に発表された。内閣総理大臣の石破茂氏、木村文乃、成田悠輔氏、加賀美ハヤトとバラエティー豊かな顔ぶれとなった。
本賞は「メガネが最も似合い」、「最も輝いている人」を表彰する眼鏡業界最大の顕彰イベントで、本表彰式は「国際メガネ展 iOFT」の併催イベントとして開催される。
『日本メガネベストドレッサー賞2025』
【政界部門】
石破茂
現職の内閣総理大臣として29年ぶりの「日本メガネベストドレッサー賞」受賞！普段から眼鏡をかけて公務に臨む姿が印象的との声が、業界から多数寄せられる。
【芸能界部門】
木村文乃
ドラマやCMなどで眼鏡をかけた役柄を多く演じ、その知的な印象で注目を集める。実力派俳優として活躍中。
【経済界部門】
成田悠輔
トレードマークの眼鏡をかけてのメディア出演が話題。学問と実社会の架け橋として存在感を放つ。
【VTuber部門】
加賀美ハヤト
自身モデルの眼鏡は即完売。主に動画配信プラットフォームで活動し、Z世代を中心に絶大な支持を受ける。
