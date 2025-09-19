ロバーツ監督 大谷翔平のMVPを確信「投票者が飽きて正しい判断をしないなんてことがないことを願う」



ロバーツ監督 PHOTO:Getty Images

＜2025年9月17日(日本時間18日) ロサンゼルス・ドジャース 対 フィラデルフィア・フィリーズ ＠ドジャー・スタジアム＞

【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁

ドジャースの大谷翔平投手（31）が17日（日本時間18日）、本拠地でのフィリーズ戦に「1番・DH」で出場し、8回に2試合連続となる第51号本塁打を放った。

この日は4打数1安打1打点で打率は.282。連続出塁を22試合に伸ばした。チームも5対0で完勝し、地区優勝へのマジックは8、ポストシーズン進出マジックも「2」となった。

相手先発の左腕ルサルドには通算13打数1安打と苦手としていたが、第4打席で甘く入ったスイーパーを逃さず、飛距離408フィート（約124.3メートル）、打球速度107マイル（約172キロ）の豪快な一発をセンター中段へ運んだ。

本塁打リーグトップのシュワバー（フィリーズ＝53本）はこの日3三振に倒れてノーヒットに終わり、2本差とした。

試合後、ロバーツ監督は会見で「我々は今、勝たなければならない。シーズン後半はみんなをプッシュしてきた。これはポストシーズンへの準備でもある」と語り、投手陣の起用にも手応えを示した。

さらに大谷については「序盤はスイーパーが見えていなかったが、4打席立てたのは良かった。打ち損じていた球を本塁打にできるのはさすがだ」と称賛。

ライバルのシュワバーとの本塁打王争いについては「良い争いになるだろう。ただ私は我々の選手に賭ける」と力強く言い切った。

そしてMVPレースに関しては「彼が打席でやっていること、マウンドでやっていることを見れば、一方的だ。疑いようがない」と断言。

「投票者が飽きて正しい判断をしないなんてことがないことを願う」と強い期待を寄せた。





