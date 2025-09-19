ドラマ「ドラゴン桜」や「御上先生」などの監修で知られる西岡壱誠さん（２９）は、偏差値３５から東京大学に合格した経験を生かし、著述業や講演活動などで活躍している。

子どもの頃は、とにかく勉強が苦手で、サボってばかり。ひたすらゲームに熱中していたという。（読売中高生新聞編集室 林理恵）

自分の中学受験なのに…「関係ない」

「小学生のころから内向的なタイプでした。基本的には一人でゲームばかりしていました。勉強ができず、太っていて、学校ではいじめられていました。学校に行きたくなくて、遅刻したり、仮病を使ったりしたこともあります。

中学受験のために、塾には通っていましたが、それもサボってばかり。母親が塾のあるビルの下まで送ってくれるのですが、エレベーターを塾とは別の階で降りて、こっそりゲームセンターとかに逃げるんです。『塾に行っていた』なんて言えないくらいだけど、それでも算数だけは得意でしたね。

『ドラゴン桜』の漫画と出合ったのも小学生のとき。たまたまだったと思います。低い偏差値の高校生たちが東大を目指す物語ですが、当時は、何も意識することはなかったです。というか、本当に何も考えていない子どもでした。

父が単身赴任をしていて、僕は一人っ子だったので、母と２人だけの生活でした。だから、母にやれと言われたらやるしかないのです。塾も母に言われて通っていました。勉強だけじゃなくて、生活全般に自分の意思はなかったですね。

僕は部屋の掃除ができません。それには明確な理由があって、母が掃除をしてくれるから。母親がやってくれることは、自分でやらなくていいと考えていました。中学受験も母が主体的にやっている感じで、自分は関係ないとすら思っていました。

勉強しろと言われてもやりたくないからしなかった。めちゃくちゃ怒られて、ケンカもしました。それでも、ずっと勉強から逃げていました」

三者面談で先生に問い詰められ

中学受験では何とか宝仙学園中学校・高校に合格したが、勉強からはますます遠ざかっていく。

「中学生になって、母親から『もうあなたの勉強には一切口を出さない。言っても勉強しないから諦めた』と言われました。そして、本当に何も注意されなくなりました。

だから、中学１年生のときは本当に１ミリも勉強しなかった。テストも赤点、学年ビリです。部活もせず、ずっとゲームをして過ごしました。ゲームの中では、僕が『主人公』になれるんです。僕は自分の人生の主人公ではないと感じていましたから、うらやましかったのかもしれません。

当時は漫画を読むのも好きでしたね。漫画には、ゲームにはないキャラクターの心情描写があるから。ゲームをしているときもキャラクターの気持ちを考えるようになりました。そして、現実とは違う楽しい世界、物語にのめり込むようになり、ますます勉強しなくなりました」

まったく勉強しない生活を続けた結果、成績不振で高校に内部進学できないかもしれないというピンチが訪れる。

「中学２年生のとき、三者面談で先生から高校進学が難しいかもしれないと言われました。どうして勉強をしないのかと、先生に３時間ほど問い詰められました。

でも、そのときに怖かったのは、進学できないことでも、先生でもなく、面談に同席していた母です。母は帰宅後も、三者面談について全く触れませんでした。それが怖すぎて、自分から『なんで何も言わないの？』と聞いたんです。すると、『あなたが怒られたんでしょ？』と突き放されました。その時に初めて、『これは僕の人生なんだ』ということに気づきました。自分でなんとかしないといけないんだ、自分に責任があるんだとようやくわかったのです」