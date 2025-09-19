めしどろぼうさん

１８５４年（安政元年）に創業した茨城県高萩市の老舗「たつご味(み)噌(そ)醸造」で人気ナンバーワンのしそ南蛮みそ。

みその甘みと唐辛子の辛さが絶妙に合い、ご飯との相性はぴったりだ。その名の通り、食が進む。

熟成みそ３種類…大葉と青唐辛子は自家栽培

大型スーパーやコンビニ店の増加で取引していた小売店が減り、みその売り上げが落ちていた２００１年に販売を始めた。じっくり時間をかけて熟成させた３種類のみそを合わせた。原材料の大葉と青唐辛子は会社の敷地にある畑で自家栽培している。

太平洋に面して夏場も涼しい高萩市。みそ蔵がある会社には直売店と、こけむした観光庭園もあり、商品と涼を求めて、リピーターとなった客が訪れている。

「キュウリにつけても…工夫して召し上がって」

たつご味噌醸造社長の舟(ふ)生(にゅう)繁治さん

「こだわりのみそを使った商品です。温かいご飯のお供によし、キュウリにつけてもよし。野菜炒めの味付けに加えたり、マヨネーズと混ぜてドレッシングにしたりと、工夫して召し上がってください」

お取り寄せ

１６０グラム入り５４０円（税込み、送料別）。注文はウェブサイトで。

◇

全国各地の郷土色豊かな味覚。お取り寄せもできる「ふるさとの逸品」を紹介します。記事中の値段などは紙面掲載時のものです。