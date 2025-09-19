今田美桜がヒロインのNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜金曜）の18日に放送された第124回の平均世帯視聴率が17・7％（関東地区）だったことが19日、ビデオリサーチの調べで分かった。平均個人視聴率は9・9％だった。番組最高は第68回の17・8％。

朝ドラ112作目で、「アンパンマン」の生みの親、漫画家やなせたかし（本名・柳瀬嵩）さんと小松暢さん夫妻の半生がモデルの物語で、戦前、戦中、戦後の時代を生き抜き、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」を生み出すまでの愛と勇気の物語を描く。

主題歌はRADWIMPSの「賜物」（たまもの）。語りはNHK林田理沙アナウンサーが務める。

あらすじは、のぶ（今田美桜）は草吉（阿部サダヲ）にあんぱんを焼いてほしいと頭を下げるが、断られてしまう。蘭子（河合優実）からこのままでは大コケすると聞いた羽多子（江口のりこ）とメイコ（原菜乃華）は、チラシ配りに出かける。そして迎えた初日。客入りの悪さに頭を抱えるたくや（大森元貴）。ごめんと謝るのぶに、嵩（北村匠海）はまだあきらめていないと言う。のぶが受付に様子を見に行くと、そこに小さな子どもたちが現れて…。のぶの今までの地道な活動が実り、子どもたちや親で客席はいっぱいになる。そしていよいよミュージカルが始まる。