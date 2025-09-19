Ž¢Íñ¤Ï1Æü1¸Ä¤Þ¤ÇŽ£¤È¤¤¤¦Àâ¤Ë²Ê³ØÅªº¬µò¤Ï¤¢¤ë¤«
¡ÖÍñ¤Ï1Æü1¸Ä¤Þ¤Ç¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ëÃÍ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¡¢1Æü1¸Ä¤Þ¤Ç¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¡¢¶Ú¥È¥ì¹¥¤¤Î¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Ãº¿å²½Êª¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë1Æü²¿¸Ä¤â¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Íñ¤ÏÀ©¸Â¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£1Æü²¿¸Ä¤â¿©¤Ù¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËÄÂç¤Ê¸¦µæ·ë²Ì¤Ê¤É¤«¤é¸ú²ÌÅª¤Ê¿©»ö¤ò²Ê³ØÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿½ñÀÒ¡ØÍ½ËÉ°åÎÅ¤Î°å»Õ¤¬¶µ¤¨¤ë ºÇ¾®¤ÎÅØÎÏ¤ÇºÇÂç¤Î¸ú²Ì¤òÆÀ¤ë¿©»ö³Ø¡Ù¤ò¾å°´¤·¤¿¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø°å³ØÉô¹Ö»Õ¤ÎßÀÃ«Î¦ÂÀ»á¤Ë¡¢¡ÖÍñ¤Ï1Æü1¸Ä¤Þ¤Ç¡×Àâ¤Î¿¿¼Â¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
Íñ¤ò¿©¤Ù¤ì¤Ð¿©¤Ù¤ë¤Û¤É¥ê¥¹¥¯¤¬¾å¤¬¤ë¡©
Íñ¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½ôÀâ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÉô¤Î¶Ú¥È¥ì¹¥¤¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤¯¤é¿©¤Ù¤Æ¤âÎÉ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÍñ¤Ï1Æü1¸Ä¤Þ¤Ç¡×¤È¤¤¤¦àÀìÌç²Èá¤Î°Õ¸«¤â¼ª¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£2019Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÍñ¤ò¿©¤Ù¤ì¤Ð¿©¤Ù¤ë¤Û¤É¿´·ì´ÉÉÂ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¾å¤¬¤ë¡×¤È·ëÏÀ¤·¤¿ÏÀÊ¸¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂç¤¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨1¡Ë¡£
¼ÂºÝ¤³¤Î¸¦µæ¤ÏÈó¾ï¤Ë¸¢°Ò¤¢¤ë°å³Ø»ï¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡ÖÍñ¤Ï1Æü1¸Ä¤Þ¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤ò¤è¤¯ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¼Â¤Ï¡¢¤³¤ÎÏÀÊ¸¤Ï¸¦µæ¤ÎÊýË¡ÏÀ¤ËÂç¤¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ê¡¢¤ª¤½¤é¤¯ÉáÊ×Åª¤Ê°ø²Ì´Ø·¸¤ÏÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
2022Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¸¦µæ¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢Íñ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¡ÊÊ¿¶ÑÅª¤Ë¡Ë¿´·ì´ÉÉÂ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¾¯¤·¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨2¡Ë¡£¤³¤Î¸¦µæ¤Î¤Þ¤È¤á¤Ï¡¢ÅöÁ³Á°½Ò¤·¤¿2019Ç¯¤Î¸¦µæ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·Ê¿¶Ñ¤Î¸ú²Ì¤¬¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤Î¸ú²Ì¡×¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¸¶Â§¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¤³¤Î¸¦µæ¤òºÙ¤«¤¯¸«¤ë¤È¡¢Á´¤¯°Û¤Ê¤Ã¤¿¼¨º¶¤¹¤éÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¤³¤Î¡ÖÍñ¤Ï·ò¹¯¤Ë°¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ê¿¶Ñ¤Î¸ú²Ì¼«ÂÎ¡¢¤¢¤Þ¤ê¿®ÍêÀ¤¬¹â¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸¦µæ¤Ç¤ÏÍñ¤Ï·ò¹¯¤ò³²¤¹¤ë¤¬¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¸¦µæ¤Ç¤ÏÍñ¤È·ò¹¯¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê´ØÏ¢À¤¬¤Ê¤¤¡Ê¤à¤·¤íÍ½ËÉÅª¤ËÆ¯¤ÆÀ¤ë¡Ë¡¢¤È¤¤¤¦°ì´Ó¤·¤Ê¤¤·ë²Ì¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨3¡¢¢¨4¡Ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¿Í¼ï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍñ¤Î·ò¹¯¸ú²Ì¤¬°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤¤¤Á¥Ô¥ó¤È¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÀâÌÀ¤Ï¤³¤Î¸¦µæ¤«¤é¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢1¤Ä½ÅÍ×¤Ê»ëÅÀ¤Ï¡¢ÍñÃ±ÆÈ¤Î¸ú²Ì¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Íñ¤È°ì½ï¤Ë²¿¤ò¿©¤Ù¤ë¤«¤È¤¤¤¦¡ÖÍñ¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¿©½¬´·¡×¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¸¦µæ¤Ç¡ÖÍñÀÝ¼èÎÌ¡×¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤ò°·¤Ã¤Æ¤â¡¢¼Â¤Ï¤½¤ì¤Ï¡ÖÍñÀÝ¼è¤È´ØÏ¢¤¹¤ë¿©½¬´·¡×¤Î±Æ¶Á¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ÍñÃ±ÆÈ¤Î¸ú²Ì¤ò¿äÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¸¦µæ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¼çÎ®¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¸¥¢¿Í¤È²¤ÊÆ¿Í¤Ç¤Ï¡¢Íñ¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¿©ºà¡¦Íñ¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤ÏÁ´Á³°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£Îã¤¨¤Ð²¤ÊÆ¤Ç¤ÏÍñ¤È°ì½ï¤Ë¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤ä¥Ù¡¼¥³¥ó¤Ê¤É¤Î²Ã¹©Æù¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÍñ¾Æ¤¤ò¤ªÊÛÅö¤Î¤ª¤«¤º¤È¤·¤Æ¿©¤Ù¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢²¤ÊÆ¤Ç¤Î¡ÖÍñÀÝ¼èÎÌ¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë²Ã¹©Æù¤ÎÎÌ¤¬Â¿¤¤¡×¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Á¤é¤Î±Æ¶Á¤ò´ÖÀÜÅª¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÍñ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë²¿¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ
¼Â¤Ï¤½¤â¤½¤â¡¢¡Ö¡»¡»¤Ï1Æü¢¤¢¤¤Þ¤Ç¡×¤È¶ñÂÎÅª¤ËÀ©¸Â¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¾ÜºÙ¤Ê¿©»ö¤Î²Ê³ØÅªÃÎ¸«¤ò¡¢³Î¾ÚÅÙ¹â¤¯ÆÀ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¡ÖÍñ¤ò¿©¤Ù¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤«°¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¹¤é¡¢¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Á°½Ò¤Î¿©½¬´·¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¡ÖÍñ¤Ï1Æü1¸Ä¤Þ¤Ç¡×¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò2¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¤½¤Î¡ÖÍñ¤Î¾ÃÈñÎÌ¡×¤¬¤É¤ì¤Û¤É¿®ÍêÀ¤ËÂ¤ë¤â¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¤¹¡£ËÁÆ¬¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¸¦µæ¤Ï¡¢¤¢¤ë°ì»þÅÀ¤Î¡ÖÍñ¤Î¾ÃÈñÎÌ¡×¤È¡Ö¤½¤Î¸å20Ç¯¤Î¿´·ì´ÉÉÂ¥ê¥¹¥¯¡×¤òÈæ³Ó¤·¡¢¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤âÍñ¤Î¾ÃÈñÎÌ¤Ê¤ó¤Æ¡¢¿ôÇ¯·Ð¤Æ¤ÐÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢Á´Á³¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ÎÊÑ²½¤ò²ÃÌ£¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Íñ¤ÈÉÂµ¤È¯¾É¤Î°ø²Ì´Ø·¸¤Ê¤ó¤Æ¸ÀµÚ¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢À¤³¦¤Ë¤Ï ¡ÖÆ±¤¸¸Ä¿Í¤ÎÍñ¤Î¾ÃÈñÎÌ¡×¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿ôÇ¯¤ª¤¤ËÄÉÀ×¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢Íñ¤ò¿©¤Ù¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë²¿¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤«¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´Á³°ã¤¦¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£Íñ¤ò¿©¤Ù¤ëÂå¤ï¤ê¤Ëµû¤Ê¤É¤«¤éÎÉ¼Á¤Ê¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤òÀÝ¤ì¤Ð·ò¹¯¤ËÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤Ê¤É²Ã¹©Æù¤ò¿©¤Ù¤ë¤Ê¤é·ò¹¯¤ò³²¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Íñ¤ò¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¸»¤È¸«¤Ê¤¹¤«»é¼Á¸»¤È¸«¤Ê¤¹¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎµÄÏÀ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Þ¤ÇÄÉµá¤·¤ÆÄ´¤Ù¤¿¸¦µæ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¡ÖÂå¤ï¤ê¤Ë²¿¤ò¿©¤Ù¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀÈ´¤¤Ë¡ÖÍñ¤ò²¿¸Ä¿©¤Ù¤¿¤«¡×¤òµÄÏÀ¤·¤Æ¤â¡¢·ò¹¯¸ú²Ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ë¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÅÀ¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¿©»ö¤Î²Ê³Ø¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤ÃÎ¸«¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÍñ¤¬·ò¹¯¤ËÎÉ¤¤¤Î¤«°¤¤¤Î¤«¡×¡Ö°¤¤¤È¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¯¤Ä¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡ÖÍñ¤¬·ò¹¯¤ËÎÉ¤¤¤Î¤«°¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¼«ÂÎ¡¢¾¯¤·¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ê¿¶Ñ¤Î¸ú²Ì¤Ç¤¹¤éµÄÏÀ¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤è¤ê¸ÄÊÌÅª¤Ê¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡×¤Ø¤Î¸ú²Ì¤Ê¤ó¤Æ¤ï¤«¤ë¤ï¤±¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Íñ¤Ï¤¹¤´¤¯·ò¹¯¤ËÎÉ¤¤¿©ºà¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Ç¤â¡¢´èÄ¥¤Ã¤ÆÀ©¸Â¤¹¤ë¤Û¤É¤Îº¬µò¤Ë¤ÏË³¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Íý²ò¤ÇÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
1Æü10¸Ä¤Ï¤ä¤á¤¿¤Û¤¦¤¬ÌµÆñ
¤Ê¤ª¡¢¶ËÃ¼¤Ê¿©¤ÙÊý¤¬·ò¹¯¤ËÎÉ¤¤¤Ï¤º¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶Ú¥È¥ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬1¿©¤Ë10¸Ä¤â¤ÎÍñ¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢·ò¹¯¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ï¤¿¤Ö¤ó¤ä¤ê¤¹¤®¤Ç¤¹¡£
¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¶Ú¥È¥ì¿©¡Ê²Ã¹©¿©ÉÊ¤ò¸º¤é¤·¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ê¤ÉÌîºÚ¤ò½½Ê¬ÀÝ¤ê¡¢Íñ¡¦Æ¦¡¦·ÜÆù¤Ê¤É¤«¤é¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤òÀÝ¤ë¿©»ö¡Ë¡×¤Ë¤Ï·ò¹¯¤ËÎÉ¤¤Â¦ÌÌ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¡¢¶Ú¥È¥ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¼ã¡¹¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤¬Ä¾ÀÜÅª¤ËÍñ¤Î±Æ¶Á¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡Ê¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ë¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¿©¤ÙÊý¤¬°¤¤¤³¤È¤ò¼¨º¶¤¹¤ëÄ¾ÀÜÅª¤Ê²Ê³ØÅªº¬µò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÆÃÄê¤Î¿©ºà¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤¹¤®¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¿©ºà¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤ÏÉ¬¤º¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤òÀÝ¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢·ò¹¯¤ò¹Í¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢¶ËÃ¼¤Ê¿©½¬´·¤Ï¤ä¤á¤¿Êý¤¬ÌµÆñ¤Ç¤¹¡£
