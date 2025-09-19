iPhone 17フィーバー中ですが、「iPhone 18 Pro」の話が届きました
来年の話をしましょう。
さまざまな噂が飛び交っていたiPhone 17シリーズもようやく発売、のタイミングですが、はやくも「次」の話。iPhone 18シリーズの噂です。
iPhone 18 Proのデザインは変わらない？
Digital Chat Stationと名乗るリーカーは、iPhone 18 Pro／Pro Maxのデザイン、サイズはiPhone 17 Pro／Pr oMaxと変わらないと主張。カメラも3眼構成で、特徴的なカメラバー（隆起したカメラバンプ）もそのままなんだとか。
ただし、その下にあるガラス部はやや透明感あるデザインに変更されるとのこと。
さらに内部にはステンレス製のベイパーチャンバーが搭載されるとも主張しています。ただ、現在のiPhone 17 Proのベイパーチャンバー部がどのような素材で構成されているのかは分解待ちなので、この辺もちょっとあやふやですね。
まぁ、まだ発売まで1年もありますから、可能性の1つ。話半分くらいに考えておきましょう。
個人的には、デザインの方向性は同じでも、パっと見で17Proと18Proとで違いがわかるといいなぁ。その方が「新しいもの」感が出るからね。
Source: Weibo via MacRumors, Commercial Times
