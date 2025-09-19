10時の日経平均は323円高の4万5626円、アドテストが76.98円押し上げ 10時の日経平均は323円高の4万5626円、アドテストが76.98円押し上げ

19日10時現在の日経平均株価は前日比323.51円（0.71％）高の4万5626.94円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1020、値下がりは508、変わらずは87と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を76.98円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が57.74円、東エレク <8035>が33.43円、レーザーテク <6920>が25.93円、中外薬 <4519>が20.66円と続く。



マイナス寄与度は20.77円の押し下げでＴＤＫ <6762>がトップ。以下、任天堂 <7974>が9.45円、リクルート <6098>が7.09円、ＨＯＹＡ <7741>が5.99円、ファストリ <9983>が4.86円と続いている。



業種別では33業種中25業種が値上がり。1位は卸売で、以下、医薬品、証券・商品、輸送用機器と続く。値下がり上位にはその他製品、精密機器、空運が並んでいる。



※10時0分5秒時点



株探ニュース

