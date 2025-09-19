万博、ミャクミャク絵柄の「記念チケット」当日販売が開始 ストラップ付
大阪・関西万博の「記念チケット」の現地販売が、きょう19日から始まった。
【画像】万博、ミャクミャク絵柄の「記念チケット」
2025年日本国際博覧会協会（万博協会）が18日、公式サイトで発表。ミャクミャクの絵などが描かれた「スクエア記念チケット（WORLD）ストラップ付」を、大阪・夢洲の会場の「東ゲート前チケット引換所」で販売する。
「既にチケットをお持ちの方も含めてご購入が可能ですので、購入ご希望の方は入場前にチケット引換所にお立ち寄りいただくか、入場後、再入場ゲートから一度退場し、チケット引換所にお越しください」と呼びかけている。
■販売場所：ゲート前チケット引換所
■販売時間：午前9時〜午後9時（予定） ※状況により予告なく変更する可能性あり
■販売アイテム
スクエア記念チケット（WORLD）ストラップ付：1650円（税込）
※引換所にて販売する記念チケットのチケットQRは印字ではなく、シールでの対応
※商品は購入時にその場でお渡し
※決済方法はクレジットカード決済のみ（一部利用不可）
※数に限りあり、予定数量に達し次第、販売を終了
※商購入には大阪・関西万博の入場チケット及びチケットQRの提示が必要
※その他のデザインの記念チケットについても、今後、取り扱う可能性あり
